Stand: 06.03.2017 08:02 Uhr

Türkischer Außenminister will nach Hamburg kommen

In dem diplomatischen Streit zwischen Deutschland und der Türkei könnte auch Hamburg eine Rolle spielen: Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kommt am Dienstag nach Hamburg, wie die Polizei der Hansestadt am Sonntag bestätigte. Geplant sei ein Auftritt im Stadtteil Wilhelmsburg. Auf der Facebook-Seite des Hamburg-Ablegers der türkischen Regierungspartei AKP wird für die Veranstaltung geworben. Cavusoglu wird bei seinem Besuch vermutlich Wahlkampf für das Referendum machen, mit dem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Präsidialmacht ausbauen will.

Bis Sonntag 250 Teilnehmer angemeldet

Nach Angaben des Betreibers der Veranstaltungshalle ist Cavusoglus Auftritt für 18 Uhr geplant. Es hätten sich bislang 250 Teilnehmer angemeldet. Offenbar ist es eine private Veranstaltung, für die keine Genehmigung der Behörden notwendig ist. Das erklärt, wieso Politik und Polizei nicht offiziell über den Besuch informiert worden waren. Senat und Polizei arbeiten inzwischen an einer Lagebewertung.

CDU: "Türkischer Wahlkampf hat hier nichts verloren"

Özoguz gegen Auftrittsverbote NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.03.2017 07:00 Uhr Autor/in: Straehler-Pohl, Jörn Die Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz aus Hamburg, hat sich gegen ein Verbot von Auftritten türkischer Politiker in Deutschland ausgesprochen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion forderte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) auf, die Veranstaltung mit Cavusoglu zu verhindern. "Türkischer Wahlkampf hat in Deutschland und Hamburg nichts verloren", sagte Fraktionschef André Trepoll.

Auch Aydan Özoguz, Hamburger SPD-Politikerin und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, kritisierte den geplanten Auftritt. Sie lehne aber ein grundsätzliches Verbot ab, sagte sieim Gespräch mit NDR 90,3. Das führe nur zu neuen diplomatischen Verwerfungen und helfe den inhaftierten Journalisten in der Türkei nicht. "Und möglicherweise könnten wir dann gar nicht mehr darüber debattieren, eben auch mit Türken, was das eigentlich bedeutet, ein solches Präsidialsystem in der Türkei einzuführen."

Krise zwischen Berlin und Ankara - Wie umgehen mit Erdoğans Türkei? Anne Will - 05.03.2017 21:45 Uhr Über die deutsch-türkischen Beziehungen diskutieren Ilkay Yücel, Heiko Maas, Can Dündar, Günter Verheugen, Sevim Dağdelen und Armin Laschet.

Auch Treffen mit Gabriel geplant

Der türkische Außenminister will sich in den kommenden Tagen auch mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) treffen, um den Streit zwischen Berlin und Ankara um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zu entschärfen. Cavusoglu hatte der Bundesregierung vorgeworfen, durch Absagen von Terminen das von Staatschef Erdogan angestrebte Präsidialsystem verhindern zu wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.03.2017 | 07:00 Uhr