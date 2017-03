Stand: 05.03.2017 13:37 Uhr

Türkischer Außenminister kommt nach Hamburg

Im sich zuspitzenden diplomatischen Streit zwischen Deutschland und der Türkei könnte auch Hamburg eine Rolle spielen: Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kommt an diesem Dienstag in die Hansestadt. Das bestätigte die Polizei am Sonntag. Weitere Details des Besuchs wurden noch nicht bekannt. Es werde nun eine Lagebeurteilung vorgenommen, hieß es von der Polizei.

Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuvor berichtet, dass im Hotel Elysée eine entsprechende Anfrage von Cavusoglu eingegangen sei.

Auch Treffen mit Gabriel geplant

Der türkische Außenminister will sich in den kommenden Tagen auch mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) treffen, um den Streit zwischen Berlin und Ankara um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zu entschärfen. Cavusoglu hatte der Bundesregierung vorgeworfen, durch Absagen von Terminen das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem verhindern zu wollen.

Auftritt in Köln geplant

Die Auseinandersetzung um Auftritte türkischer Politiker in Deutschland geht bereits seit Tagen. Trotz der heftigen Kritik daran will der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci heute Abend in einem Kölner Hotel auftreten, um für das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei zu werben.

