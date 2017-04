Stand: 10.04.2017 10:40 Uhr

Türkei-Abstimmung: Die Hälfte hat mitgemacht

Rund die Hälfte der wahlberechtigten Türken in Norddeutschland hat sich an der Abstimmung über die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems in der Türkei beteiligt. Bis zum Sonntagabend gaben 50,53 Prozent oder 83.852 Wähler im Generalkonsulat der Türkei in Hamburg ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Ankara am Montag mitteilte.

Im Norden mehr Beteiligung als im bundesweiten Schnitt

Bundesweit lag die Wahlbeteiligung mit 48,73 Prozent etwas niedriger als im Norden. Insgesamt gaben 696.863 der 1.430.127 in Deutschland registrierten türkischen Wähler ihre Stimme ab. Das waren deutlich mehr als bei der Parlamentswahl 2015, als 40,8 Prozent der wahlberechtigten Türken in Deutschland abgestimmt hatten. Allerdings ist das noch nicht die abschließende Beteiligung: Auslandstürken können noch bis inklusive 16. April an Grenzübergängen abstimmen.

Türken in Deutschland hatten zwei Wochen lang die Möglichkeit, für oder gegen das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei zu stimmen. Das Hamburger Wahllokal im Stadtteil Rotherbaum, in dem Wahlberechtigte aus Hamburg und Schleswig-Holstein abstimmen konnten, war bis zum 9. April täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das Konsulat hatte während der Abstimmungszeit einen speziellen Sicherheitsdienst eingesetzt.

Sonntag wird in der Türkei abgestimmt

Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Weltweit nahmen 1.323.640 Auslandstürken an dem Referendum teil - 46,98 Prozent der 2.972.676 Stimmberechtigten. Das Referendum in der Türkei findet am Ostersonntag statt. In der Türkei sind rund 55,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die Auslandstürken machen also etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus und könnten bei einem knappen Wahlausgang entscheidend sein.

Stimmberechtigte Türken in Deutschland Türkische Staatsbürger können bundesweit in neun Generalkonsulaten sowie in vier weiteren Städten ihre Stimme abgeben. Wahlurnen gibt es laut Liste der Auslandsvertretungen in folgenden Generalkonsulaten:



Stuttgart: 146.000 registrierte Wähler

Frankfurt am Main: 143.000 registrierte Wähler

Berlin: 139.000 registrierte Wähler

Düsseldorf: 132.000 registrierte Wähler

Köln-Hürth: 130.000 registrierte Wähler

Münster: 105.000 registrierte Wähler

Karlsruhe: 91.000 registrierte Wähler

Hamburg: 84.000 registrierte Wähler

Mainz: 57.000 registrierte Wähler

Weitere Städte mit Wahllokalen:

Hannover: 107.000 registrierte Wähler

Dortmund (beim zuständigen Generalkonsulat in Essen sind 117.000 Wahlberechtigte registriert)

München: 115.000 registrierte Wähler

Nürnberg: 65.000 registrierte Wähler

