Trumps Freunde vom Hamburger Ballindamm

Ob der amerikanische Präsident Donald Trump je an Hamburgs Ballindamm spazieren ging, ist nicht bekannt. Wie aber eines seiner wichtigsten Geschäfte über die noble Adresse an Hamburgs Binnenalster ablief, beschreibt er in seinem Buch "Trump 101: The Way to Success" so: "Also flog ich nach Deutschland und traf die Hinnebergs." Die Hinnebergs, das sind Walter und Christian Hinneberg, Mitte 60, Hanseaten alter Schule, reich und gut vernetzt. Ihr Schiffsmaklerbüro Walter J. Hinneberg betreiben die Brüder am Ballindamm 17. Obwohl ihr eigentliches Geschäft das Netzwerken zwischen Reedereien und Werften ist, besitzen die Männer laut Presseberichten seit Jahren die Mehrheit an dem Grundstück eines edlen Towers: dem Wolkenkratzer "40 Wall Street" in New York City. Bekannt ist der Bürokomplex unter einem anderen Namen: "Trump Building". Gepachtet hat es seit 1995 Donald Trump. 1,6 Millionen US-Dollar soll sein Unternehmen dafür pro Jahr nach Hamburg überweisen.

Gegenseitige Wertschätzung

Die Hinnebergs sind Trump offenbar wichtig. Noch kurz vor der Amtseinführung, am 4. Januar, fand der heutige Präsident die Zeit für ein Treffen in New York. Dass sie sich schätzen, haben beide Seiten bereits zum Ausdruck gebracht. Die Hinnebergs gehören laut Trump zu den "besten Männern, mit denen ich je Geschäfte gemacht habe." So zumindest beschreibt er sie in seinem Buch "Wie man reich wird", dessen deutsche Fassung 2004 erschienen ist. Laut "Hamburger Abendblatt" bezeichnet Walter Hinneberg seinen amerikanischen Geschäftspartner "als einen freundlichen und keinesfalls arroganten Menschen". Zusammen sollen sie in Florida einen Urlaub verbracht haben.

Strippenzieher für Seehofer?

Abgesehen von persönlichen Treffen soll Christian Hinneberg auch dafür sorgen, dass CSU-Chef Horst Seehofer dem amerikanischen Präsidenten bald die Hand schütteln wird. Laut "Süddeutscher Zeitung" (SZ) vom Montag sei ein Besuch zwar noch nicht in trockenen Tüchern, aber CSU-Kreise hätten bestätigt, dass Hinneberg das Bindeglied zwischen Washington und München sei. Demnach hätte Seehofer schon im Januar mit den Hamburgern in die USA fliegen können; er musste jedoch zur Tagung der CSU-Bundestagsabgeordneten.

Hinnenbergs unterstützten Handelskammer-Opposition

Im Gegensatz zu Trump lieben die Schiffsmakler das hanseatische Understatement. Wenig ist über die eineiigen Zwillinge bekannt. Ende vergangenen Jahres allerdings kamen sie aus der Deckung und unterstützten kurzzeitig die Opposition "Die Kammer sind WIR", die im Plenum der Hamburger Handelskammer die Mehrheit übernehmen will und gegen die alte Garde rebelliert. Auch den Hinnebergs ist wie den Kammerrebellen die Kammergebühr ein Dorn im Auge. Nach dem kurzem Aufblitzen in der Öffentlichkeit zogen sich die Brüder allerdings schnell wieder zurück - sie ziehen die Fäden lieber ohne das Licht der Öffentlichkeit.

