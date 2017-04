Stand: 05.04.2017 07:31 Uhr

Trotz Anschlag: Scholz reist nach St. Petersburg

Trotz des Anschlags in der U-Bahn von St. Petersburg am Montag fährt Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wie geplant in die russische Partnerstadt. Dort wird er zusammen mit Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) die 14. Deutsche Woche eröffnen. Veit wird ihre Anteilnahme nach dem Anschlag dem Vorsitzenden der Gesetzgebenden Versammlung persönlich übermitteln, wie NDR 90,3 berichtete. Hamburg und St. Petersburg würden als Freunde zusammenstehen, erklärte Veit. Das gelte in Zeiten politischer Meinungsverschiedenheiten - und noch mehr nach dem Anschlag auf die Bürger der Partnerstadt. Bei dem Anschlag waren mindestens 14 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden.

Scholz eröffnet Deutsche Woche in St. Petersburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.04.2017 11:00 Uhr Autor/in: van Koeverden, Anette







Seit 1957 Partnerstädte

Zum 60-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft will Bürgermeister Scholz die Elbphilharmonie in St. Petersburg vorstellen. Und zwar in Form eines kleinen Modells, das Teil einer Ausstellung zur Stadtentwicklung Hamburgs ist. Die Ausstellung ist eines der Highlights der jährlich stattfindenden Deutschen Woche. Außerdem wollen Vertreter des Hafens über die Digitalisierung informieren und das Projekt "smartPORT" vorstellen. Hamburg und St. Petersburg sind seit 1957 Partnerstädte. Damals hieß die Stadt noch Leningrad.

St. Petersburg - Russlands Fenster zum Westen Länder - Menschen - Abenteuer - 30.03.2017 21:00 Uhr







