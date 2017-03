Stand: 24.03.2017 18:22 Uhr

Traumstart für den Frühlingsdom

So könnte es vier Wochen lang bleiben: Bei strahlender Frühjahrssonne hat am Freitagnachmittag der Hamburger Frühlingsdom eröffnet. Gleich mehrere neue Highlights sollen die Massen auf das Heiligengeistfeld locken. Mit dabei ist "The King“ - eine Art Schiffsschaukel, die dank 360-Grad-Drehungen und doppelten Loopings in 25 Metern Höhe für ein spektakuläres Flugerlebnis sorgen soll.

Frühlingsdom eröffnet bei bestem Wetter Hamburg Journal - 24.03.2017 19:30 Uhr Max Eberhard ist Schausteller in dritter Generation. Seine "Wilde Maus" auf dem Hamburger Dom bringt ihm auch nach 20 Jahren noch ein Kribbeln im Bauch.







Teufelsritt und Doppellooping

Eher unscheinbar wirkt dagegen "Devil Rock", der Teufelsritt: An sechs Gelenkarmen hängen freischwingende Gondeln. Gibt es anfangs nur Kreisbewegungen, werden die Gondeln dann auf und ab bewegt und überschlagen sich zudem noch - vor und rückwärts. Für Nervenkitzel steht auch der "Doppellooping Teststrecke" mit einer 630 Meter langen Bahn, auf der bis zu 80 Stundenkilometer erreicht werden.

Auch frühere Attraktionen wie die Achterbahn im Dunkeln "Black Hole" sind in diesem Jahr nach langer Pause wieder dabei. Auf der Sondernutzungsfläche erleben die Besucher im Hansedorf erneut eine Zeitreise in die Welt der Hanse vom Mittelalter bis in die Neuzeit.

Betonsteine und mehr Präsenz von Sicherheitsleuten

Frühlingsdom: Die Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag: 15 bis 23 Uhr

Freitag und Sonnabend: 15 bis 0 Uhr

Sonntag und Ostermontag: 14 bis 23 Uhr

Gründonnerstag: 15 bis 0 Uhr

Ostersonntag: 14 bis 0 Uhr

Karfreitag geschlossen

Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember wurde auch das Sicherheitskonzept für den Frühlingsdom angepasst, wie NDR 90,3 berichtete. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung bestünden laut den Veranstaltern zwar nicht, dennoch werde die Präsenz der Sicherheitskräfte erhöht.

"Wir werden das Dom-Gelände so sichern, dass keine unberechtigten Fahrzeuge auf die Veranstaltung gelangen können", sagte Dom-Leiterin Franziska Hamann. "Dafür setzen wir Betonsteine ein, aber auch einen privaten Sicherheitsdienst, der sich mit Fahrzeugen im Eingangsbereich aufhalten wird." Schwerpunkt des Konzeptes der Polizei soll die Ansprechbarkeit und Erkennbarkeit der Beamten sein.

