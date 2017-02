Stand: 21.02.2017 09:05 Uhr

Tourismus-Boom in Hamburg hält an

Zum 15. Mal in Folge kann sich Hamburg über einen neuen Tourismusrekord freuen. Wie die Hamburg Tourismus GmbH am Dienstag mitteilte, haben die Hoteliers im vergangenen Jahr 13,3 Millionen Übernachtungen verzeichnet - das ist ein Anstieg in Höhe von 5,5 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Großer Zuwachs bei chinesischen Gästen

Unter den Metropolen in Deutschland weise Hamburg das stärkste Wachstum auf, hieß es. Bundesweit stieg die Zahl der Übernachtungen lediglich um 2,6 Prozent. Was die Tourismus-Manager besonders freut: Hamburg holte bei den ausländischen Gästen auf. Mittlerweile kommt jeder vierte Hotelgast aus dem Ausland. Zu den größten Hamburg-Fans zählen dabei die Dänen, Schweizer und Briten. Auch immer mehr US-Amerikaner kommen in die Stadt - zum Sightseeing oder Geschäftemachen. Mit 30 Prozent gab es den größten Zuwachs allerdings bei den Chinesen.

100.000 Jobs hängen am Tourismus

Für Hamburg ist der stetig wachsende Besucherstrom mittlerweile ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Rund 100.000 Arbeitsplätze hängen an der Tourismusbranche. Und der Zuwachs wird wahrscheinlich anhalten: Die Tourismus-Manager setzen ihre Hoffnungen dabei vor allem auf die Elbphilharmonie. Aber auch auf ein internationales Theaterfestival im Mai, das zum ersten Mal seit mehr als 25 Jahren wieder stattfindet. Die Cruise Days oder das Reeperbahn-Festival im September sind außerdem für viele ein Grund nach Hamburg zu kommen. Daneben gibt es natürlich die bewährten Publikumsmagneten wie die Musicals, den Hafen und das Miniatur-Wunderland.

14 neue Hotels geplant

In diesem Jahr werden in Hamburg 14 neue Hotels mit einer Kapazität von rund 2.300 Zimmern eröffnen, im vergangenen Jahr waren es vier Hotels mit 520 Zimmern. Der Markt kann diese zusätzlichen Betten gut verkraften. Die Auslastung der Hotels lag mit 79,6 Prozent vor Berlin (77,1 Prozent) und München (75,9 Prozent).

