Totes Mädchen beschäftigt den Familienausschuss

Der Familienausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hat am Freitagabend über mögliche Konsequenzen aus dem Fall des in Neugraben-Fischbek getöteten Mädchens beraten. Zu der Sitzung kamen auch Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) sowie Vertreter von Staatsanwaltschaft, Polizei und Innenbehörde. Es ging nachdenklicher und ruhiger zu als bei vergleichbaren Anlässen. Weder trugen die Parteien öffentlich Streit aus, noch wurden offen Schuldzuweisungen formuliert. Die Abgeordneten gedachten zu Beginn der Sitzung mit einer Schweigeminute des ermordeten Mädchens und sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus.

Wie steht es um die Qualität der Jugendhilfe? Hamburg Journal - 03.11.2017 19:30 Uhr Der Familienausschuss hat sich mit dem Fall der durch ihren Vater getöteten Zweijährigen beschäftigt. Hätte die Tat verhindert werden können? Die Familie wurde von der Jugendhilfe betreut.







Vater handelte mutmaßlich vorsätzlich

Fragen nach der Rolle des Jugendamtes und nach den famililären Verhältnissen durften auch zum Schutz der Hinterbliebenen nur in nicht-öffentlicher Sitzung gestellt werden. Deutlich aber wurde, dass sich dieser Fall wahrscheinlich von den anderen Fällen unterscheidet, in denen Kinder in Hamburg gewaltsam zu Tode kamen. Denn mutmaßlich hat der Vater seine Tochter nicht im Affekt, sondern offenbar mit Vorsatz umgebracht.

Und noch etwas wurde am Rande der Sitzung deutlich: Nach Ansicht von Fachleuten stehen Jugendämter vor einer neuen Herausforderung, wenn sie sich um Familien kümmern, die als Geflüchtete nach Hamburg gekommen sind und nicht wissen, ob sie überhaupt in Deutschland bleiben dürfen. Denn eine langfristige Hilfe-Planung bei Schwierigkeiten innerhalb der Familie sei in solchen Fällen schwierig. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen abgelehnten Asylbewerber aus Pakistan, der bereits mehrfach gewalttätig geworden sein soll.

Familienausschuss zu Tod des zweijährigen Mädchens NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.11.2017 07:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Der Familienausschuss hat sich am Freitagabend mit dem gewaltsamen Tod eines zweijährigen Mädchens in Neugraben-Fischbek beschäftigt. Die Sitzung begann mit einer Schweigeminute.







Anzeigen wegen häuslicher Gewalt

Das zweijährige Mädchen war am 23. Oktober an einer Schnittverletzung am Hals gestorben. Unter dringendem Tatverdacht steht der 33 Jahre alte Vater des Kindes. Er war nach tagelanger Flucht am vergangenen Sonntag in Spanien verhaftet worden. Das Jugendamt im Bezirk Harburg betreute die Familie. Zweimal gab es bereits einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung - beide Male habe sich das aber nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin des Bezirksamts.

Die Staatsanwaltschaft führte vor dem Tod des Kindes bereits zwei Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung gegen den 33-Jährigen. Die Taten sollen sich gegen seine Frau und deren Sohn aus einer früheren Beziehung gerichtet haben. Die Mutter hatte den Vater des getöteten Mädchens mehrfach wegen häuslicher Gewalt angezeigt, aber den Rat des Jugendamtes abgelehnt, in ein Frauenhaus zu gehen. Stattdessen hatte sie den mutmaßlichen Täter wieder in der Wohnung aufgenommen.

