Tote Zweijährige: Auslieferung des Vaters dauert

Nach der Ermordung eines zweijährigen Mädchens in Hamburg-Neugraben wird sich die Auslieferung des dringend tatverdächtigen Vaters voraussichtlich mehrere Wochen hinziehen. Der 33-Jährige war am Sonntag im spanischen Baskenland festgenommen worden. Seiner Auslieferung stehe nichts im Weg, sagte ein Sprecher der Hamburger Staatsanwaltschaft am Montag. Der Verdächtige sei pakistanischer Staatsangehöriger und werde nicht wegen eines politischen oder militärischen Deliktes gesucht. Dennoch könnten die Formalitäten und die Organisation der Auslieferung einige Wochen dauern.

Tote Zweijährige: Verdächtiger Vater gefasst







Er fand offenbar Schutz bei Bekannten

Spanische Zeitungen berichten, der Mann habe bei seiner Flucht über Frankreich nach Spanien offenbar Schutz bei einem Bekannten gefunden. Polizisten aus Madrid hätten ihn südlich von San Sebastian auf der Straße gefasst, als er in Begleitung eines Mannes war. Den ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei zufolge hatte seine Flucht über Frankreich nach Spanien geführt.

Ein mögliches Motiv des Mannes ist weiter unklar. Offenbar rechnete auch seine Frau nicht damit, dass er der gemeinsam Tochter etwas antun könnte. Sie ließ die Zweijährige bei ihm in der Wohnung zurück, als sie mit ihrem sechs Jahre alten Sohn zur Polizei ging, um ihren Mann wegen Bedrohung anzuzeigen.

Polizei fasst Vater der toten Zweijährigen







Mann ist abgelehnter Asylbewerber aus Pakistan

Der 33-Jährige ist ein abgelehnter Asylbewerber aus Pakistan. Entsprechende Medienberichte hatte ein Sprecher der Ausländerbehörde bestätigt. Der Mann hatte Ende 2011 in Hessen Asyl beantragt. Anfang 2012 wurde der Antrag abgelehnt. Im Juli 2012 war der Mann ausreisepflichtig, wurde aber weiter geduldet. Er lernte später seine Frau kennen, die er nach islamischem Recht heiratete. Warum der Mann in der Zwischenzeit nicht abgeschoben wurde, konnte der Behördensprecher nicht sagen.

Im Januar 2016 zog der Mann nach Hamburg

Nach der Geburt des Mädchens durfte der Pakistaner im Januar 2016 nach Hamburg ziehen. Hier stellte er einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis, der den Angaben zufolge jedoch abgelehnt wurde. Dagegen legte der Vater Widerspruch ein. Sein Anwalt erreichte mit einem Eilantrag einen sogenannten Hängebeschluss des Verwaltungsgerichts. Das heißt, der Mann durfte aufgrund der familiären Bindung vorerst nicht abgeschoben werden.

Jugendamt betreute die Familie

Schutz für Opfer nach Verbrechen in der Familie

Das Jugendamt im Bezirk Harburg betreute die Familie. Eine erste Aktendurchsicht habe ergeben, dass zweimal das Wort Kindeswohlgefährdung gefallen sei, sagte eine Sprecherin des Bezirksamts. Der Verdacht habe sich aber in beiden Fällen nicht bestätigt. Die Polizei war nach Angaben eines Sprechers mehrfach wegen häuslicher Gewalt gerufen worden. Eine Nachbarin hatte den 33-Jährigen am Anfang der Woche als "hochaggressiv" bezeichnet.

Kindsmörder sind meistens männlich

Bei jedem vierten Kind, das in Deutschland durch Mord oder Totschlag stirbt, stehe der Tod im Zusammenhang mit einer gescheiterten Beziehung, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, Rainer Becker, der Deutschen Presse-Agentur. Bei schwierigen Beziehungen entstehe oft der Wunsch, dem Partner etwas besonders Grausames anzutun, das diesen sein Leben lang belastet. Etwa zwei Drittel der Täter seien männlich. Er forderte standardisierte Verfahren für die Risikoanalyse von eskalierter Gewalt. Becker schränkte jedoch ein, dass Jugendämter Eskalationen selbst dann nicht immer verhindern könnten, wenn sie wüssten, dass es in einer Familie Gewalt gibt.

Fall beschäftigt Hamburgische Bürgerschaft

Der gewaltsame Tod des Mädchens wird auch ein Fall für die Hamburgische Bürgerschaft. Auf Antrag der CDU und mit Zustimmung aller Parteien wird sich der Familienausschuss in seiner nächsten Sitzung am 3. November mit dem Fall befassen. Das Jugendamt Harburg wird dann im Mittelpunkt stehen.

