Stand: 13.11.2017 06:30 Uhr

Telemichel: Bund sagt ja - Betreiber gesucht

Schon in vier bis fünf Jahren könnten die Hamburger wieder vom Fernsehturm auf die Stadt blicken. Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass der Bund seinen Anteil an der Sanierung des Telemichels freigibt, plant der Senat nun die nächsten Schritte.

Auf diese Unterschrift hat Hamburg lange gewartet: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat einen sogenannten "Letter of Intent" unterschrieben und damit den Weg frei gemacht für die Sanierung des Hamburger Fernsehtums. Damit ist nun offiziell, dass der Bund sich zur Hälfte an den Kosten von 37 Millionen Euro beteiligt, sagte der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs zu NDR 90,3. In einer Absichtserklärung haben sich Bundesregierung, Hamburger Senat und die Eigentürmerin des Turms, eine Tochter der Telekom, darauf verständigt, wie die konkrete Kosten- und Aufgabenteilung bei der Sanierung aussehen soll.

Videos 02:41 Heimatkunde: Der Telemichel Hamburg Journal 1965 begannen die Bauarbeiten für den Fernsehturm. Nach drei Jahren war Hamburgs höchstes Bauwerk fertig. Sechs Fakten über den schlanken Turm. Video (02:41 min)

Suche nach neuem Betreiber beginnt

Die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung gehen damit in die nächste Phase. Jetzt könne mit den weiteren Planungen begonnen werden, ergänzte Senatssprecher Jörg Schmoll. Das heißt: Per Ausschreibung wird nun nach einem neuen Betreiber gesucht. Den Zuschlag bekommt, wer das beste Konzept vorlegen kann. Stadt und Bund zahlen zwar die Sanierung, aber zum Betrieb des Telemichels gibt es keinen Euro dazu.

Sicher ist, dass sich die Aussichtsfläche weiterhin drehen wird - der Drehkranz steht nämlich unter Denkmalschutz, aber einen reinen Café- und Restaurantbetrieb wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Das ließ sich schon in der Vergangenheit nicht rentabel betreiben.

Ansichten: Der Fernsehturm im Hamburger Stadtbild



















































Weitere Informationen mit Video Der Heinrich-Hertz-Turm - Hamburgs "Telemichel" Der Fernsehturm ist ein Wahrzeichen Hamburgs. Seit 2001 ist er geschlossen, doch bald könnte er wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. NDR.de blickt auf die Geschichte des "Telemichels". mehr Beste Aussichten für den Fernsehturm Seit 15 Jahren ist der Hamburger Fernsehturm bereits geschlossen. Die Zeiten könnten bald vorbei sein: Bund und Stadt stellen rund 37 Millionen Euro zur Sanierung bereit. (10.11.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.11.2017 | 06:00 Uhr