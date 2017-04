Stand: 20.04.2017 06:00 Uhr

Taxifahrten in Hamburg werden teurer

Taxifahren in Hamburg soll deutlich teurer werden. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Unterlagen des Senats. Geplant ist eine Preiserhöhung von bis zu 12,2 Prozent. Gelten sollen die neuen Taxitarife in Hamburg ab dem 1. Juni. Steigen soll nicht nur die Grundgebühr, sondern auch der Preis für jeden gefahrenen Kilometer.

Hauptverkehrszeiten besonders teuer

Morgens zwischen 6 und 10 Uhr sowie am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr wird Taxifahren in Hamburg besonders teuer. Denn in diesen Hauptverkehrszeiten muss man künftig mehr zahlen als am Rest des Tages.

Festpreis möglich

Genauso neu und bundesweit bislang einmalig ist ein Taxi-Festpreis: Für 30 Euro geht es dann bis zu zwölf Kilometer weit, etwa vom Flughafen zum Hauptbahnhof. Dieses Angebot richtet sich zum Beispiel an Touristen, die mit ihrem Zimmer auch die Taxifahrt vom Airport zum Hotel in der Hamburger City mitbuchen wollen. Wichtig: Grundsätzlich entscheidet immer der Fahrgast, ob er den Festpreis wählt, oder ob die Fahrt per Taxameter abgerechnet wird.

Die Wirtschaftsbehörde begründet die Pläne so: Taxifahren sei in Hamburg derzeit vergleichsweise günstig. Außerdem könne das Taxigewerbe durch höhere Einnahmen auch besseres Personal einstellen und so die Qualität steigern. Und schließlich passe man die Preise an die Nachfrage an. Die letzte Erhöhung der Taxitarife gab es in Hamburg vor rund zweieinhalb Jahren.

