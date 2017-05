Stand: 04.05.2017 06:28 Uhr

Taxi-Unfall an der Alster: Ein Toter

Bei einem schweren Unfall an der Hamburger Binnenalster ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf dem Ballindamm NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.05.2017 06:30 Uhr Gegen 4.20 Uhr sind am Donnerstagmorgen zwei Taxis an der Hamburger Binnenalster zusammengestoßen. Ein Mensch kam ums Leben, drei weitere wurden schwer verletzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Beteiligt waren zwei Taxis, die nach Informationen von NDR 90,3 gegen 4.20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache am Ballindamm zusammenstießen. Der Zusammenprall war so heftig, dass die Insassen in beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Ein Mensch starb noch am Unfallort, drei weitere konnten nach einer Stunde schwer verletzt aus den Wracks geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden.

Straßen gesperrt

Wegen der Bergungsarbeiten und der aufwendigen Unfallaufnahme wurde der Ballindamm für mehrere Stunden gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Glockengießerwall und Brandsende.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.05.2017 | 06:30 Uhr