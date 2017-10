Stand: 11.10.2017 16:49 Uhr

Suding sagt Tschüs - auch dem "harten Hund"

"Nach 170 Bürgerschaftssitzungen und sechseinhalb Jahren ist das heute hier meine letzte Sitzung, für mich ist heute hier Schluss“: Mit diesen Worten hat sich FDP-Fraktionschefin Katja Suding am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft verabschiedet. Die 41-Jährige vertritt die Liberalen ab sofort im Deutschen Bundestag.

Katja Sudings Abschied aus der Bürgerschaft NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 11.10.2017 17:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs Nach sechseinhalb Jahren hat FDP-Fraktionschefin Katja Suding Abschied aus der Hamburgischen Bürgerschaft genommen. Sie bedankte sich bei ihrer Fraktion - und indirekt auch beim Bürgermeister.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Sie sind ja auch durchaus ein harter Hund"

Die Fraktionschefin der FDP zog eine positive Bilanz ihrer Hamburger Parlamentsarbeit: "Ich will mich da ganz ausdrücklich bedanken." Obwohl die Auseinandersetzungen nicht immer ganz einfach gewesen seien. An Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) gerichtet, sagte Suding: "Sie sind ja auch durchaus ein harter Hund."

Der größte Dank gehe in Richtung der FDP-Fraktion: "Ihr seid wunderbar, es war eine tolle Zeit mit Euch, Ihr seid die Besten. Ich wünsche Euch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß in der neuen Konstellation." Am Ende bekam sie Blumen von ihren Nachfolgern Anna von Treuenfels-Frowein und Michael Kruse, der neuen Doppelspitze der Hamburger FDP-Fraktion, überreicht.

Mit Suding 10,8 Prozent in Hamburg

Suding hatte die Hamburger FDP im Februar 2011 als Newcomerin mit dem besten Ergebnis (6,7 Prozent) seit 1974 zurück ins Parlament geführt. Vier Jahre später kam die FDP in der Hansestadt auf 7,4 Prozent. Bei der Bundestagswahl am 24. September erreichten die Liberalen mit Suding als Spitzenkandidatin an der Elbe 10,8 Prozent, ein minimal besseres Ergebnis als im Bund (10,7 Prozent).

Weitere Informationen Link Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen jetzt um 13.30 Uhr. extern mit Audio Bürgerschaft diskutiert über "Wachsende Stadt" Wie soll Hamburg dem vorhergesagten Bevölkerungswachstum an die Zwei-Millionen-Grenze begegnen? In der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft ging es um Konzepte und mögliche Versäumnisse. mehr Hamburg und die Bundestagswahl In Hamburg haben die großen Parteien bei der Bundestagswahl deutlich verloren, Gewinner sind die kleinen. Im Dossier finden Sie News, Videos, Porträts und Hintergründe zur Wahl. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.10.2017 | 17:00 Uhr