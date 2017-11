Stand: 18.11.2017 07:12 Uhr

Suding hält Scheitern von Jamaika für möglich

Hamburgs FDP-Vorsitzende Katja Suding hält ein Scheitern der Gespräche über eine Jamaika-Koalition in Berlin noch für möglich. Das erklärte die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende am Freitagabend auf dem Landesparteitag ihrer Partei in Wilhelmsburg.

Suding fordert deutlich liberale Handschrift NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.11.2017 07:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Die Hamburger FDP-Politikerin Katja Suding hat auf dem Landesparteitag erklärt, dass sie ein Scheitern der Jamaika-Koalitionsverhandlungen im Bund durchaus für möglich hält.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach den letzten Gesprächen in Berlin sei sie weniger optimistisch, dass sich CDU, CSU, Grüne und FDP noch einigen, sagte Suding. "Wir haben schon vor, dass das Ganze zu einem Ergebnis kommt. Aber wir sagen auch ganz klar: Wir werden nicht mit einem Ergebnis vor einen Parteitag treten, das wir für völlig unannehmbar halten."

"Fürchte keine Neuwahlen"

Die FDP sei bei den Jamaika-Sondierungen die Partei, die am entspanntesten sein könne. Sie komme schließlich aus der Opposition. Die künftige Regierung müsse eine deutlich liberale Handschrift aufweisen, zum Beispiel im Bereich der Bildung, der Zuwanderung, der Steuern, der Europa- und Energiepolitik. "Und wenn uns das nicht gelingt, ist unser Platz auf jeden Fall in der Opposition", fügte Suding hinzu. Auch Neuwahlen fürchte sie nicht , versicherte Suding ihren Hamburger Parteifreunden.

Weitere Informationen Link Jamaika, Neuwahlen oder was? Scheitern die Jamaika-Sondierungen? Für diesen Fall wären Neuwahlen, eine Minderheitsregierung oder eine Große Koalition denkbar. tagesschau.de gibt einen Überblick. extern Pro und Kontra: Die Jamaika-Sondierungen NDR Info Seit Wochen beraten Union, FDP und Grüne über eine mögliche Koalition - bislang ergebnislos. Macht das Sinn? Unsere Autoren haben dazu unterschiedliche Meinungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.11.2017 | 07:00 Uhr