Stand: 18.03.2017 12:55 Uhr

Sturm in Hamburg: Höhenretter im Einsatz

Die Hamburger Feuerwehr ist seit heute morgen zu insgesamt 60 Einsätzen wegen des Sturms ausgerückt. In Hamburg hatte sich am Schulterblatt im Schanzenviertel wegen des starken Windes ein Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus gelöst. Die Höhenretter der Feuerwehr sind dort im Einsatz und versuchen vom Dach aus, das Gerüst zu sichern. Offenbar griff starker Wind in die Plane, die sich wie ein Segel aufblähte und das Gerüst teilweise aus der Verankerung riss. Laut Polizei drohte es zu kippen.

Bewohner wurden aus dem Haus geholt

Einige Bewohner konnten aus Sicherheitsgründen nicht in das Haus zurück, die Altonaer Straße wurde teilweise gesperrt. Ein Statiker sollte anschließend prüfen, ob auch die Außenwand des sechsstöckigen Hauses beschädigt wurde.

Vereinzelt kippten Bäume um

Auch in Bergedorf musste die Feuerwehr ein Gerüst sichern: In der Straße Am Beckerkamp hatten sich 400 Quadratmeter Gerüstplane losgerissen. Im ganzen Stadtgebiet fielen Äste auf Straßen. Vereinzelt kippten auch Bäume um, verletzt wurde niemand.

Warnung vor Sturmböen

Laut amtlicher Wetterwarnung sollen am Nachmittag Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 Stundenkilometer auftreten könnten - anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. In exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 85 Stundenkilometer gerechnet werden. Der Wind sollte sich bis zum Samstagabend abschwächen. Das Wochenende soll den Angaben zufolge aber windig bleiben: Am Sonntagmorgen werde der Wind wieder zunehmen, hieß es.

