Stand: 16.11.2017 13:36 Uhr

Stones-Konzert: Ermittlungen gegen Bezirksamtsleiter

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen der Vergabe von Freikarten für das Rolling-Stones-Konzert gegen mehrere Personen aufgenommen. Darunter ist der Leiter des Bezirksamts Nord, Harald Rösler. Der Vorwurf lautet Bestechlichkeit, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zu NDR 90,3.

Die Ermittler durchsuchten außerdem am Mittwoch Räume im Bezirksamt Nord und stellten Unterlagen und Datenträger sicher. Auch der Veranstalter des Rolling-Stones-Konzertes im Stadtpark, FKP Scorpio, ist im Visier der Staatsanwaltschaft. Dabei geht es um den Vorwurf der Bestechung.

Staatsanwaltschaft prüft Vertragsverhandlungen

Videos 06:03 Die Stones auf dem Balkon Rund um den Michel Die Rolling Stones haben im Hamburger Stadtpark gespielt. Die mehr als 80.000 Tickets waren schnell vergriffen. Viele Hamburger haben von draußen zugehört - manche vom Balkon aus. Video (06:03 min)

FKP Scorpio und der Bezirk Nord hatten einen Vertrag darüber geschlossen, dass die große Festwiese im Stadtpark ausnahmsweise für das Konzert genutzt werden konnte. Die Ermittler prüfen jetzt, ob im Zuge der Vertragsverhandlungen auch über Freikarten gesprochen wurde.

Der Bezirk Nord hatte 100 Konzerttickets im Wert von insgesamt einigen Tausend Euro erhalten - und sie nach Angaben von Bezirksamtsleiter Rösler an Mitarbeiter des Amtes und an Bezirkspolitiker verteilt. Die Strafe für Bestechlichkeit reicht von einer Geldstrafe in minder schweren Fällen bis zu Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Ermittlungen können Wochen dauern

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft können die Ermittlungen einige Wochen dauern. Rösler äußerte sich auf Anfrage von NDR 90,3 bislang nicht zu den Ermittlungen.

