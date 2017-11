Stand: 11.11.2017 13:13 Uhr

Stones-Freikarten: Staatsanwaltschaft ermittelt

Zwei Monate nach dem Konzert der Rolling Stones in Hamburg wird die Veranstaltung ein Fall für die Justiz. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen einer anonymen Anzeige eingeleitet, wie eine Sprecherin am Sonnabend bestätigte. Es geht um 100 Freikarten im Wert von rund 10.000 Euro, die unter anderem an Mitarbeiter des Bezirksamts Hamburg-Nord gingen. Gegen wen ermittelt wird, wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Auch nicht, um welchen strafrechtlichen Vorwurf es sich genau handelt.

Der stellvertretende Bezirksamtsleiter Tom Oelrichs sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", die Gratistickets seien vom Konzertveranstalter als "Arbeitskarten" angeboten worden mit dem Hinweis, dies sei "langjährige branchenübliche Praxis". Bei dem Konzert im September im Hamburger Stadtpark hatten 82.000 Fans die Band gefeiert.

Tickets für Überstunden

Bereits im September hatte ein Sprecher des Bezirksamtes gesagt, es gebe nichts Verwerfliches an den 100 Gratis-Konzertkarten. Eine Hälfte der Tickets sei an diejenigen Mitarbeiter verteilt worden, die unmittelbar mit den Planungen und Vorbereitungen für die Veranstaltung betraut waren. Viele hätten Überstunden machen müssen, die sie als Beamte aber nicht vergütet bekämen. Zudem hätten die Mitarbeiter auch vor Ort kontrollieren müssen, ob die Vorgaben des Bezirksamtes eingehalten werden. Die übrigen 50 der kostenlosen Karten bot das Bezirksamt nach eigenen Angaben Lokalpolitikern an.

