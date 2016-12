Stand: 27.12.2016 11:22 Uhr

Steffen will Zeugenaussagen aufzeichnen lassen

Allein in Hamburg soll es in der Silvesternacht vor etwa einem Jahr mehr als 400 Übergriffe gegeben haben. Für die Täter jedoch blieben sie weitgehend ohne Folgen. Als drei der Angeklagten Anfang November freigesprochen wurden, sorgte das Urteil für großen Wirbel. Auch, weil die Richterin Anne Meier-Göring bei dem Freispruch die Ermittlungsbehörden ungewöhnlich hart kritisierte.

Unter anderem sei es bei den Befragungen der Zeugen durch die Polizei zu folgenschweren Fehlern gekommen und insgesamt schlecht ermittelt worden - ein Vorwurf, den die Generalsstaatsanwalt und der Polizeipräsident als beschämend zurückwiesen. Jetzt aber meldet sich Justizsenator Till Steffen (Grüne) zu Wort: "Das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang - und da würde ich erst mal allen Beteiligten raten, einen Gang zurückzuschalten in der Bewertung." Klarheit für alle würden Videoaufzeichnungen der Zeugenaussagen bringen, so Steffen weiter. Denn dann würde nicht nach Aktenlage entschieden, ob es zur Anklage kommt.

Vorschlag auf Drängen von CDU/CSU abgelehnt

"Wir könnten Angeklagten ersparen, unschuldig in Untersuchungshaft zu sitzen", erklärt Steffen im Interview mit NDR 90,3. "Wir könnten Zeugen ersparen, dass sie sich solchen Gerichtsverfahren aussetzen, wenn am Ende eine Verurteilung nicht möglich ist." Zudem könne man die Justiz vor dem Verlust ihres Ansehens bewahren, da keine Erwartungen aufgebaut würden, die die Justiz am Ende nicht bedienen könne.

Auf Drängen der CDU/CSU seien die Videoaufzeichnungen aus dem Reformvorschlag zur Strafprozessordnung auf Bundesebene herausgenommen worden. Das sei ein Fehler gewesen, so Justizsenator Steffen weiter.

