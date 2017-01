Stand: 04.01.2017 11:32 Uhr

Stadtteilschulen fordern mehr Unterstützung

Die Leiter der Hamburger Stadtteilschulen fordern von der Politik mehr Unterstützung. In einem Positionspapier hatten vor einem halben Jahr fast alle Leiter ein Umsteuern in der Schulpolitik gefordert, bislang jedoch ohne Erfolg. Ende Januar wählen die Eltern der Viertklässler wieder die weiterführenden Schule aus. Trotzdem hört Thimo Witting, Sprecher der Stadtteil-Schulleiter, immer noch erstaunte Fragen wie etwa, dass es an Stadtteilschulen das Abitur gibt.

Trend zum Gymnasium hält an

Daher fordern die Schulleiter unter anderem eine Imagekampagne. "Wir hätten uns gewünscht, dass bereits zur Anmelderunde sichtbare Maßnahmen ergriffen werden, in denen deutlich gemacht wird, was für eine starke erste Säule wir in Hamburg mit den Stadtteilschulen haben", so Witting. Denn der Trend zum Gymnasium ist ungebrochen, mit einer Anmeldequote von fast 60 Prozent. Die Stadtteilschulen setzen ihr Leitbild dagegen - eine Schule für alle zu sein. Für Witting sind alle Kinder leistungsstark, in allen Kindern stecke etwas und die Stadtteilschule sei der Ort für diese Kinder.

Schulsenator setzt auf Eigenwerbung

Schulsenator Ties Rabe (SPD) wehrt sich gegen, wie er sagt, "Alarmgeschrei" in der Schuldebatte. Trotzdem kann auch er sich eine Imagekampagne vorstellen. Er denkt dabei allerdings weniger an Mittel wie etwa Plakate. "Ich glaube, Eltern lassen sich eher von guten Argumenten beeindrucken, und die kann man auch auf anderem Wege weitergeben. So sollten etwa die Schulen mit ihren über 6.000 Lehrern und speziellen Profilen selbst für sich werben. Über weitere Schritte sei man im Gespräch.

