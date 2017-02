Stadtreinigung soll Hauptbahnhof sauberer machen

Stand: 01.02.2017 13:40 Uhr

Rund um den Hamburger Hauptbahnhof soll künftig besser und vor allem häufiger gereinigt werden. Dafür sorgt ab sofort die Stadtreinigung. Das neue Konzept sieht vor, dass vier Mitarbeiter täglich in zwei Schichten von 6 bis 22 Uhr alle öffentlichen Flächen um den Bahnhof säubern. "Sauberkeit ist ein wichtiger Teil urbaner Lebensqualität", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Mittwoch bei der Vorstellung des Konzepts. "Es gab eine Menge von Beschwerden von Bürgern. Ein so zentraler Ort in der Stadt, der von so vielen Menschen genutzt wird, muss sauber sein", betonte Kerstan. "Das passt zu unserem Projekt 'Hamburg - gepflegt und grün', mit der wir die Sauberkeit in der Stadt spürbar verbessern wollen. Nicht nur punktuell wie hier am Hauptbahnhof, sondern in allen Stadtteilen und vor allem dauerhaft." Wer dagegen verstößt, soll zukünftig härter bestraft werden, kündigte der Senator an.

Keine unterschiedlichen Zuständigkeiten mehr

Unter anderem werden vier spezielle Reinigungsmaschinen rund um den Hauptbahnhof eingesetzt. Die zu reinigende Fläche ist etwa 25.000 Quadratmeter groß. "Bislang waren die unterschiedlichen Zuständigkeiten im und um den Hauptbahnhof herum äußerst hinderlich", erklärte Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD). "Die Aufgabe in eine Hand zu geben, ist deshalb ein echter Durchbruch." Bislang sorgten Stadt, Bezirk und Deutsche Bahn getrennt voneinander für die Sauberkeit am Bahnhof. Ein bedeutender Schritt für die Reinigung sei, dass es jetzt eine regelmäßige Wasserreinigung gibt, denn bisher habe es an vielen Ecken gestunken. "Hier ist immer viel Dreck, den sie wegmachen können", sagte Droßmann den Mitarbeitern der Stadtreinigung.

Urinale werden deutlich häufiger gereinigt

Auch der Geschäftsführer der Stadtreinigung, Rüdiger Siechau, freute sich über die zusätzliche Aufgabe. "Durch die intensivierte Flächenreinigung und die ständige Präsenz der Stadtreinigung wird sich die Sauberkeit deutlich verbessern", versprach Siechau. Die Stadtreinigung hat auch den Betrieb der beiden Urinale vor dem Hauptbahnhof an der Kirchenallee übernommen. Diese werden jetzt täglich mindestens fünf Mal gereinigt und ständig kontrolliert. Zudem werden sie umgebaut.

Bahn begrüßt Initiative: Steigerung des Wohlfühlfaktors

Die Bahn begrüßte die Initiative der Stadt, das Umfeld des Bahnhofs aufzuwerten. "Das ist ein weiterer Schritt für die Steigerung des Wohlfühlfaktors", sagte der Leiter des Bahnhofsmanagements Hamburg, Michael Dominidiato. "Wir möchten, dass unsere Reisenden schon an der Bahnhofstür einen guten Eindruck von der Stadt Hamburg erhalten. Schließlich nutzen 513.000 Menschen täglich den Hauptbahnhof." Die Kosten für die Reinigung teilen sich die Stadt und die Bahn.

Auch drinnen bald neues Reiningungskonzept

Auch im Inneren des Hauptbahnhofs soll es sauberer werden. "Am 1. Juli 2017 werden wir unser Reigungskonzept umstellen", sagte Dominidiato NDR.de. "Wir werden unsere Dienstleister dann noch stärker kontrollieren und häufiger reinigen lassen."

"Wir wollen es den Tauben so schwer wie möglich machen"

Ein wichtiger Faktor bei der Sauberkeit sei auch die Vergrämung von Tauben. "Wir wollen es den Tieren so schwer wie möglich machen", so Dominidiato. Der Taubenschlag, der im Herbst 2016 unter Zustimmung von Tierschützern eingerichtet wurde, würde sehr gut funktionieren. Hunderte Tauben aus dem Umkreis von etwa 250 Metern würden dort hingelockt und können dort ihre "Geschäfte" verrichten. Das "Taubenproblem" hätte sich dadurch im Bahnhof spürbar verkleinert.

Insgesamt rund 40 Maßnahmen für Sauberkeit und Sicherheit

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Droßmann eine Reihe von Maßnahmen zu Sauberkeit und Sicherheit am Bahnhof angeschoben. Es gehe darum, die marode und städtische Infrastruktur am Bahnhof zu verbessern, um eine bessere Aufenthaltsqualität für alle Menschen zu ermöglichen. Dazu gehört auch eine hellere Beleuchtung, die auch das subjektive Sicherheitsempfinden verbessern soll. Insgesamt gibt es etwa 40 Einzelmaßnahmen in den nächsten zwei Jahren. Einige Mauern werden verschwinden, zudem werden die Abwasserauswurf-Anlagen der unterirdischen Bunker abgerissen. Auch die Situation für Radfahrer soll verbessert werden, unter anderem werden neue Fahrradständer aufgestellt. Der Hachmannplatz soll insgesamt attraktiver werden. Die ersten baulichen Maßnahmen werden schon bald abgeschlossen sein. Ab Januar 2018 plant die Bahn dann die Umgestaltung und Belebung des westlichen Teils des Hauptbahnhofs.

