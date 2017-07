Stand: 25.07.2017 17:00 Uhr

Späte Rettung: Schwere Vorwürfe gegen Feuerwehr von Thomas Eckert und Svea Eckert

Im Notfall ist schnelle Hilfe überlebenswichtig. Doch in einem Drittel aller Fälle treffen die Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg zu spät bei Unfallopfern und Notfallpatienten ein. Anstatt aber zusätzliche Rettungswagen der Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Johanniter, die Malteser oder den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zu nutzen, setzt sie offenbar lieber ihre eigenen Wagen ein - auch wenn sie damit das Leben von Unfallopfern gefährdet. So lautet der Vorwurf der Organisationen gegen die Feuerwehr.

Vorwürfe gegen Hamburger Feuerwehr Hamburg Journal - 25.07.2017 19:30 Uhr Die Rettungswagen der Hamburger Feuerwehr treffen in einem Drittel aller Fälle zu spät bei Unfallopfern ein. Statt zusätzliche Rettungswagen von Hilfsorganisationen zu nutzen, setzt sie offenbar lieber eigene Wagen ein.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Es ist 05.06 Uhr morgens. Alarm für Notfallsanitäterin Jana Andersen und ihren Kollegen an der Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hamburg-Niendorf. Sie werden zu einer Patientin mit schwerer Atemnot gerufen. Gleichzeitig meldet die ASB-Leitstelle wie immer den Einsatz auch der Feuerwehr. Und die meldet sich prompt. "Wir sollen das Blaulicht ausmachen und nicht weiterfahren, weil ein Wagen der Feuerwehr kommt“, sagt Andersen. Weil es nur noch wenige Hundert Meter bis zum Einsatzort sind, entscheidet sie sich weiterzufahren - ohne Blaulicht.

In Notfällen zählt jede Sekunde

Um 05.16 Uhr kommt der ASB am Einsatzort an - noch keine Spur von der Feuerwehr. Jana Andersen und ihr Kollege beginnen mit der Versorgung. Erst fünf Minuten nach ihnen kommt ein Rettungswagen der Feuerwehr. "In einigen Notfällen zählt jede Minute, sogar jede Sekunde. Dann zu sagen, ich nehme in Kauf, dass ein Rettungswagen fünf Minuten später kommt - das ist katastrophal", betont die Notfallsanitäterin.

Das bestätigt auch Stefan Oppermann, ehemaliger Ärztlicher Leiter Rettungsdienst bei der Feuerwehr Hamburg und heute Professor für Präklinisches Rettungswesen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg: "Die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Notfallpatienten mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand sinkt um zehn Prozent pro Minute. Das heißt, wenn ein Rettungswagen erst nach zehn Minuten kommt und zwischenzeitlich keine Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen wurden, dann hat dieser Mensch keine Überlebenschance mehr."

"Feuerwehr nutzt nicht alle möglichen Ressourcen"

Die Feuerwehr würde schnellstmögliche Rettung verhindern, so der Vorwurf der Hilfsorganisationen. "Die Feuerwehr nutzt nicht alle möglichen Ressourcen, um den Bürgern der Stadt die beste und schnellste Rettung zu ermöglichen", kritisiert Michael Sander, Geschäftsführer des ASB-Landesverbandes Hamburg.

Feuerwehr: "Eine Fall-zu-Fall-Entscheidung"

Dabei ist das Hamburger Rettungsdienstgesetz eindeutig: Die Feuerwehr soll "schnellstmöglich" helfen. Das heißt: In acht Minuten soll sie vor Ort sein. Eine selbst gesetzte Frist, die seit Jahren in vielen Fällen verfehlt wird. Bei einer Gesamtzahl von knapp 255.000 Rettungsdiensteinsätzen mussten in Hamburg im Jahr 2016 fast 85.000 Menschen in Not länger als acht Minuten auf Hilfe warten. Die Gründe für die immer schlechtere Einhaltung der Hilfsfrist seien vielschichtig, sagt Werner Nölken, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr: "Wachsende Stadt, demographische Entwicklung, immer mehr Bautätigkeit in der Stadt, Verkehrszunahme." Die Zahl der Einsätze sei gestiegen.

Aber wie kann es sein, dass eine schnellere Rettung durch andere Hilfsorganisationen oftmals verhindert wird? "Wenn der Disponent in der Rettungsleitstelle einem Rettungswagen auf der Anfahrt sagt, ihr könnt beidrehen, dann hat er dafür seine Gründe. Das ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung“, erklärt Nölken.

Interne Listen der Hilfsorganisationen

Eine Entscheidung, die am Ende Leben kosten könnte. Das dokumentieren interne Listen verschiedener Hilfsorganisationen über mehrere Monate hinweg. Immer wieder schickt die Feuerwehr parallel eigene Rettungswagen los, trifft aber später ein. Oft sind es fünf Minuten, mal acht, mal zehn Minuten. Und den Disponenten der Feuerwehr-Leitstelle ist dies offenbar bewusst. In Mitschnitten von Telefonaten zwischen der Feuerwehr-Leitstelle und den Leitstellen der Hilfsorganisationen sprechen die Feuerwehr-Beamten Klartext: "Wir sollen ja immer sagen, dass wir schneller sind."

"Feuerwehr will Herr des Systems bleiben"

Die Feuerwehr will das nicht kommentieren. "Ich denke, dass dort ein System dahinter steckt. Die Feuerwehr will Herr des Systems bleiben", sagt Wolfgang Friedrich, Geschäftsführer vom DRK-Ambulanzdienst. Zur Durchsetzung dieses Monopols sei sie durchaus bereit, zu Lasten der Patienten Fahrzeuge zurückzuziehen, um eigene zu schicken, die dann aber später eintreffen.

Kampf um Geld zu Lasten der Patienten

Für Feuerwehr und Hilfsorganisationen geht es um viel Geld. Jeder transportierte Patient bringt rund 400 Euro. Allein die Feuerwehr erlöste 2015 so mehr als 68 Millionen Euro. Die Hilfsorganisationen wollen stärker mitverdienen. Was dieser Kampf zu Lasten des Patienten bedeutet, erlebt der NDR während der Dreharbeiten beim DRK. Ein Feuerwehr-Rettungswagen fährt mit Blaulicht vorbei. Ein Unfall in Barmbek - nur 160 Meter entfernt. Die DRK-Sanitäter werden nicht alarmiert. "Wir könnten den Patienten schneller versorgen - aber wir bleiben außen vor", beklagt ein Notfallsanitäter. Auf Nachfrage erklärt die Feuerwehr: "Der Einsatzort lag im Einsatzgebiet der Feuer- und Rettungswache Barmbek, sodass vom Einsatzleitsystem das nächste verfügbare und räumlich zuständige Fahrzeug vorgeschlagen und alarmiert wurde."

Hamburger Rettungswagen im Wandel der Zeit













































Hilfsorganisationen dürfen nur in der Nähe retten

Gesetzlich ist geregelt, dass die Feuerwehr den Auftrag hat, Rettung zu gewährleisten. Sie kann dabei die Hilfsorganisationen einbeziehen. Sowohl ASB als auch DRK, zusammen mit den Johannitern und den Maltesern, dürfen jeweils eigene Leitstellen betreiben. Aktuell unterhalten die vier Organisationen 15 Rettungswachen im gesamten Stadtgebiet. Diese Standorte sind im Einsatzleitsystem der Rettungsleitstelle der Feuerwehr gespeichert. Ist an einer dieser Wachen ein einsatzbereiter Rettungswagen im Dienst, kann er innerhalb von Sekunden alarmiert werden. Die Feuerwehr beharrt gegenüber den Hilfsorganisationen allerdings darauf, dass deren Rettungswagen grundsätzlich nur im "Gebiet der unmittelbaren Nähe“, einem kleinen Kreis von etwa 200 Meter um die jeweiligen Rettungswachen herum, alarmiert werden dürfen. Nur in Ausnahmefällen werde von dieser Regelung abgewichen. Dies sei aber nicht im Sinne der Notfallpatienten, beklagen die Hilfsorganisationen. "Fast 90 Prozent unserer Anfragen werden abgelehnt“, sagt ein Mitarbeiter der ASB-Leitstelle, der anonym bleiben möchte.

Vergiftetes Klima

Beschweren sich die Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr über solche Fälle, werden diese oft einfach abgebügelt. Dem NDR und der "Süddeutschen Zeitung" vorliegende Mails zeigen, wie vergiftet das Klima mittlerweile zwischen der Feuerwehr und den Hilfsorganisationen sein muss.

"Wir bewegen uns in gesetzlichen Vorgaben"

Die Feuerwehr würde Gesetz und Vertrag zu sehr nach ihren Gunsten auslegen, kritisieren die Hilfsorganisationen. Feuerwehr-Sprecher Nölken sagt dazu: "Der Vertrag ist von den Hilfsorganisationen auch unterzeichnet worden und das ist unsere Arbeitsbasis. Und wenn wir von diesem Vertrag, der öffentlich-rechtlich geschlossen worden ist, abweichen, dann geht das nur über eine Ausschreibung. Wir bewegen uns in gesetzlichen Vorgaben."

Innenbehörde weist Vorwürfe zurück

Die zuständige Innenbehörde sieht trotz der sich seit Jahren verschlechternden Eintreffzeiten keinen Grund zur Sorge. Pressesprecher Frank Reschreiter spricht von Einzelfällen und weist die Vorwürfe zurück. Die Leistelle sei so ausgelegt, "dass in einer möglichst hohen Anzahl von Notfallalarmen das objektiv schnellste Rettungsmittel zum Einsatz kommt".

Für Hamburg bedeutet das, dass Jana Andersen weiter hoffen muss, dass sie schnell zur Hilfe eilen darf. Und auch die Tausenden Notfallpatienten, die länger als acht Minuten auf einen Rettungswagen warten mussten, dürfte diese Aussage wenig überzeugen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 25.07.2017 | 19:30 Uhr