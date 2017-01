Stand: 20.01.2017 08:09 Uhr

Sorgen um Handelsbeziehungen zu den USA

Politik und Wirtschaft in Hamburg sorgen sich angesichts des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) sagte NDR 90,3, Hamburg als Handelsplatz habe viel zu verlieren. Vor allem Trumps Drohung mit Strafzöllen für deutsche Importe sorgt bei Horch für Kopfschütteln. "Ich kann gar nicht glauben, dass das umgesetzt wird."

"Große Linie unklar"

Dieser Amtswechsel sei anders "weil Unklarheit herrscht über die großen Linien", meinte Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz. Er hoffe auf ein weiterhin partnerschaftliches Verhältnis.

Politiker hoffen auf Mäßigung

CDU-Fraktionschef André Trepoll ist verunsichert angesichts von Drohungen und widersprüchlichen Aussagen Trumps zu Europa. Er hofft, "dass das was im Wahlkampf manchmal geäußert wird in der Realität anders stattfindet". Wenn Trump versuche, Europa zu spalten, müsse die EU noch enger zusammenrücken, sagte Anjes Tjarks von den Grünen. "Es nervt, dass ein Mann mit Twitter-Botschaften versucht, die ganze Welt in sein Glaubenskorsett zu pressen." Schwierige Zeiten sieht auch Andreas Dressel von der SPD vorher. "Deswegen ist meine Hoffnung, dass das Amt Trump ein Stück weit verändert, dass er lernt und die Realitäten sieht." Im Gespräch zu bleiben - wie beim G20-Gipfel im Sommer in Hamburg - so Dressel, sei jetzt wichtiger denn je.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.01.2017 | 07:00 Uhr