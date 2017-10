Stand: 12.10.2017 17:52 Uhr

Soko "Autoposer" hat bisher 20 Autos einkassiert

Eine neue Sondereinheit der Hamburger Polizei hat ihre Arbeit aufgenommen: Im Kampf gegen zu schnelle oder zu laute Fahrzeuge hat die Sonderkommission "Autoposer" in den vergangenen zwei Monaten 20 Wagen sichergestellt, wie die Bamten am Donnerstag mitteilten. "Wir sprechen hier von Autos, die teilweise mehr als 100.000 Euro kosten. Und die Fahrer betreiben dann unvorstellbar billiges Tuning, indem sie beispielsweise einfach Löcher in Rohre schneiden", sagte Tobias Hänsch, Leiter der Kontrollgruppe.

Polizei stellt Kontrollgruppe "Autoposer" vor NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.10.2017 17:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Eine neue Sondereinheit der Polizei hat in den letzten Wochen bereits 20 aufgemotzte Autos aus dem Verkehr gezogen. Die Soko "Autoposer" hat es vor allem auf zu laute Wagen und illegale Autorennen abgesehen.







Hotspots an der B 5 und am Elbtunnel

Bei allen Fahrzeugen habe ein Gutachter Mängel feststellen können. Hänsch sagte, er finde es erschreckend, wie viele Verkehrssünder bereits gefunden wurden. Das erklärte Ziel der Kontrollgruppe ist es, Rasern und Auto-Tunern Einhalt zu gebieten. Die Hotspots der Hamburger Raserszene seien unter anderem die Bundesstraße 5 oder der Elbtunnel.

Auch Drogenkonsumenten erwischt

Ein Großteil der sichergestellten Autos wurde so umgebaut und getuned, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Darunter ein Ford Mustang mit mehr als 700 PS, der lauter als ein startendes Flugzeug war. Gleich sechs Fahrer wurden zudem erwischt, weil sie Drogen genommen hatten, so der Leiter der Verkehrsdirektion Ulf Schröder. "Wir haben viel zu viele Fahrer, die rücksichtslos im Straßenverkehr sind. Gerade gestern wurde ein Fahrer mit 204 Stundenkilometer gestoppt, in einer in Baustelle, wo Tempo 60 erlaubt ist."

Auf dem Jungfernstieg war außerdem ein 38 Jahre alter Autofahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs. Bei der Kontrolle wurden auch nicht genehmigte Änderungen am Auto festgestellt. Darüber hinaus fiel in Hamm ein 37-jähriger Sportwagenfahrer auf, weil er mit knapp 100 Stundenkilometern doppelt so schnell fuhr wie erlaubt. Das Auto sei laut den Beamten außerdem deutlich zu laut gewesen.

Zusammenarbeit mit TÜV und Dekra

Die neun Beamten der Soko "Autoposer" wurden intensiv geschult, um das nötige technische Fachwissen zu erlangen. Die Polizisten arbeiten außerdem eng mit Sachverständigen von TÜV und Dekra zusammen.

