Wenn die Stadt zum Forschungslabor wird

Wie funktioniert eigentlich die Akustik in der Elbphilharmonie? Wie bringt man Roboter dazu, sich zu bewegen und wie sieht ein Auge im Inneren aus? Das sind nur drei von vielen Fragen, die am Sonnabend bei der 7. Hamburger Nacht des Wissens beantwortet wurden. Außerdem luden parallel dazu die Teilchen-Forscher am DESY Forschungszentrum in Bahrenfeld Interessierte ein. Dort waren bis Mitternacht die Türen geöffnet.

Nacht des Wissens gibt Forschungseinblicke Hamburg Journal - 04.11.2017 19:30 Uhr Bei der 4. Nacht des Wissens stellen mehr als 50 wissenschaftliche Einrichtungen mit Vorträgen, Ausstellungen und Mitmach-Aktionen ihre Arbeit vor. Peter Kleffmann ist dabei.







Der NDR bei der Nacht des Wissens

Mehr als 50 Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und weitere wissenschaftliche Institutionen zeigten, woran sie forschten. Auch die NDR Wissensmarke Plietsch und die Wissenssendung Logo auf NDR Info präsentierten auf einer Bühne am Jungfernstieg Experimente.

Fegebank über die 7. Nacht des Wissens NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.11.2017 13:00 Uhr Autor/in: Fegebank, Katharina In Hamburg gab es am Sonnabend Wissenschaft zum Anfassen - bei der 7. Nacht des Wissens. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat sie eröffnet.







Riesiges Auge im UKE

Im Foyer des Hauptgebäudes im Universitätsklinikum Eppendorf schaute einen ein riesiges Auge eindringlich an - mannshoch und begehbar stand es da. Auch andere Organe und den Kopf eines alten Mannes gab es zu bestaunen - 1,50 Meter hoch und zwei Meter breit. Das Modell aus Silikon samt Glatze zeigte einige schwarz-bräunliche Flecken. Hautärztin Sandra Schreiner erklärte, wo sie herkommen: "Leider hat dieser Herr, der hier so groß dargestellt ist, sich nicht so gut vor der Sonne geschützt. So kann man ganz gut zeigen, zu was diese Sonne führt."

Hautarztsimulation mit VR-Brille

Schweißtreibend war auch eine Hautarztsimulation nebenan. Die Besucher setzten sich eine elektronische Brille auf und konnten unter Anleitung virtuelle Hautproben entnehmen. Für die 13-jährige Ava war es der erste Kontakt mit virtueller Realität: "Ja, das war ziemlich cool. Da konnte ich auch so Sachen weglasern und mit der Lupe reingucken." Sie gehe zwar erst in die 8. Klasse, könne sich aber vorstellen, selbst Medizinerin zu werden, sagte Ava.

Eis-Experimente im Schülerforschungszentrum

Im Schülerforschungszentrum an der Grindelallee experimentiere die sechsjährige Mathilda mit einem Reagenzglas. "Ich mach ein Eis", sagte sie und hantiert mit Eiswürfen, Strohhalmen und Maracuja-Saft. Knapp 50 Kinder waren ins Schülerforschungszentrum gekommen. Sie waren mit ihren Eltern da, die selbst interessiert durch Mikroskope schauten oder kleine Elektromotoren zusammenbastelten.

Experimente-Show bei der Nacht des Wissens



















