Silvester-Übergriffe: Freispruch

Im vermutlich letzten Prozess um sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht 2015/16 hat das Hamburger Landgericht den Angeklagten am Donnerstag freigesprochen. "Der Angeklagte war an den Übergriffen weder als Täter noch als Teilnehmer beteiligt", sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag. Für die Zeit in Untersuchungshaft bekommt der 34-jährige Iraner eine finanzielle Entschädigung. Der Angeklagte nahm den Freispruch sichtlich erleichtert auf, wie NDR 90,3 berichtete.

Kritik an Ermittlungen

Das Gericht schloss sich mit seinem Urteil den Forderungen der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft an. Selbst die Anklagebehörde hielt die Vorwürfe gegen den 34-Jährigen am Ende für nicht erwiesen. Die Richterin kritisierte in ihrer Urteilsbegründung die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. Man könne sich fragen, warum der Angeklagte angesichts der dünnen Beweislage in Untersuchungshaft kam und warum die Staatsanwaltschaft an der Anklage festhielt. Zwar habe die Polizei unter dem Druck der Öffentlichkeit gestanden, die nach den Anzeigen von mehr als 400 Frauen schnelle Ergebnisse verlangte. Nichtsdestotrotz sei es wichtig, wann Zeugen befragt werden und welche Bilder von Verdächtigen in welcher Reihenfolge mit welcher genauen Fragestellung ihnen vorgelegt werden.

Fotos als umstrittenes Beweismittel

Zu Prozessbeginn war dem Iraner sexuelle Nötigung im besonders schweren Fall, gefährliche Körperverletzung, Raub und tätliche Beleidigung vorgeworfen worden. Er sollte nahe der Reeperbahn zusammen mit anderen Männern erst eine 21-Jährige und danach zwei andere Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren eingekreist und sexuell genötigt haben. Als Beweismittel wurden Fotos eines Partyfotografen und die Aussagen der betroffenen Frauen vorgelegt.

Zu schnell festgelegt?

Doch auch nach Ansicht des Staatsanwalts hätten die Zeuginnen nur geschlussfolgert, dass der Angeklagte der Täter sei - wirklich erkannt hätten sie ihn nicht. Der Verteidiger sprach am Mittwoch in seinem Plädoyer von Fehleinschätzungen der Polizei, von suggestiven Befragungen und falschen Entscheidungen. Man habe sich schnell festgelegt, wer es wohl war und entlastendes Material - wie etwa Handyfotos, die den Angeklagten zum Tatzeitpunkt am S-Bahnhof Reeperbahn zeigen - nicht beachtet.

Freisprüche auch in anderen Prozessen

In der Silvesternacht 2015/16 sollen mehr als 400 Frauen in Hamburg auf der Großen Freiheit oder am Jungfernstieg Opfer sexueller Übergriffe oder von Diebstählen geworden sein. So viele Anzeigen gingen jedenfalls bei der Polizei ein. Die Staatsanwaltschaft leitete 245 Ermittlungsverfahren ein. Allerdings ist es nur in wenigen Fällen zu Anklagen gekommen. Zwei andere Prozesse waren im vergangenen Jahr ebenfalls mit Freisprüchen zu Ende gegangen. Im ersten Fall erkannten die beiden geschädigten Frauen den Angeklagten vor dem Amtsgericht nicht wieder. Im November sprach das Landgericht drei weitere Männer frei. Nach Ansicht der Strafkammer hatten die Ermittler bei der Vorlage von angeblichen Täterfotos schwere Fehler gemacht. Eine Verurteilung gab es bislang nur in einem besonders gelagerten Fall. Der zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilte Täter war einer Frau von der Reeperbahn in der S-Bahn nach Stellingen gefolgt und hatte sie dort angegriffen und verletzt.

