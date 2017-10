Stand: 06.10.2017 13:25 Uhr

Seehund "Stormy" rettet sich vor "Xavier"

Ein etwa fünf bis sechs Monate alter Seehund hat sich am Donnerstag vor Sturmtief "Xavier" gerettet. Das Jungtier robbte aus der Dove-Elbe im Süden Hamburgs auf den Moorfleeter Deich an Land, wo ihn Passanten aufsammelten und Jagdreviermeister Olaf Nieß informierten. Der Seehund war unverletzt und konnte sich in einem beheizten Raum im Schwanen-Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich erholen.

Die Beteiligten der Rettungsaktion tauften den 70 bis 80 Zentimeter langen Seehund auf den Namen "Stormy". Demnächst soll er in die Seehundaufzuchtstation in Friedrichskoog umziehen, wie Nieß im Gespräch mit NDR 90,3 erklärte. Dort soll er voraussichtlich ein bis zwei Wochen aufgepäppelt werden.

Weitere Informationen mit Video Nach "Xavier": Wann fahren wieder alle Züge? Nach dem Sturm "Xavier" läuft der Bahnverkehr in Norddeutschland noch schleppend. Etliche Strecken sind weiterhin gesperrt - im Fernverkehr wohl mindestens bis zum Nachmittag. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.10.2017 | 14:00 Uhr