Stand: 10.03.2017 14:04 Uhr

Schwein entwischt aus Lkw im Elbtunnel

Ein Schwein im Elbtunnel hat bei der Hamburger Polizei für einen ungewöhnlichen Einsatz gesorgt. Das Tier hatte sich aus einem Lkw befreit, der auf der Autobahn 7 unterwegs war, wie die Polizei über den Vorfall vom Mittwoch mitteilte. Ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer entdeckte das Schwein und rief die Ordnungshüter, wie NDR 90,3 berichtete.

Schweinerei im Streifenwagen

Die Beamten fanden das Tier leicht verletzt am Ausgang des Elbtunnels vor, fingen es ein und fuhren es mit dem Streifenwagen aufs Revier. Laut Polizei hat das Tier im Auto wohl vor Aufregung für eine Schweinerei gesorgt. Der Wagen musste von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Neues Zuhause gesucht

Anhand der Ohrmarke konnte der Besitzer des Tieres ausfindig gemacht werden, der es am Freitag dem Hamburger Tierschutzverein übergab. Der Verein hat das Tier in Behandlung und sucht nun ein neues Zuhause für das Schwein - in dem laut Polizei "die Schlachtung möglichst nicht das Ziel der Haltung" sein soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.03.2017 | 15:00 Uhr