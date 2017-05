Stand: 05.05.2017 11:59 Uhr

Schumacher-Urteil: "Bunte" muss zahlen

"Er kann wieder gehen", titelte die Zeitschrift "Bunte" Ende 2015 und zeigte ein Bild des Ex-Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher - eine Behauptung, die das Management sofort dementierte. Die Pressekammer des Hamburger Landgerichts entschied heute, dass das Magazin 50.000 Euro Entschädigung zahlen muss. Hinzu kommen 65 Prozent der Prozesskosten und Abmahnkosten in Höhe von 950 Euro für die Zeitschrift.

Familie hatte 100.000 Euro Entschädigung gefordert

Die Vorsitzende Richterin Simone Käfer sagte in Bezug auf die Behauptung von "Bunte": "Die Kammer geht davon aus, dass diese Aussage unwahr ist." Der frühere Rennfahrer könne jetzt nicht gehen, warum habe er es vorher können sollen? "Bunte" hatte sich in ihrer Berichterstattung auf eine Informantin berufen - hatte aber nicht die Pressesprecherin des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters um eine Stellungnahme gebeten. Im Prozess selbst musste die stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift und Autorin des Artikels, Tanja May, als Zeugin aussagen. Die Familie von Schumacher hatte mindestens 100.000 Euro gefordert. Seit seinem Unfall ist der mittlerweile 48 Jahre alte Schumacher nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Er war im Dezember 2013 beim Skifahren gestürzt und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

