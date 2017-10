Stand: 28.10.2017 17:34 Uhr

Schulz diskutiert mit Parteibasis in Hamburg

Gut einen Monat nach der Bundestagswahl hat SPD-Chef Martin Schulz heute in Hamburg mit der Parteibasis diskutiert. Der Einladung zur ersten von acht Regionalkonferenzen im "Terminal Tango" im Flughafen folgten etwa 700 Parteimitglieder aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen. Die Veranstaltung war nicht öffentlich. Kurz vor Beginn lobte Schulz den jüngsten Vorstoß von Hamburgs Erstem Bürgermeister und Partei-Vize Olaf Scholz. "Entgegen der landläufigen Auffassung gibt es zwischen Olaf Scholz und mir inhaltlich eigentlich mehr Übereinstimmungen als Differenzen", sagte Schulz. Scholz hatte gestern in einem Papier eine "schonungslose" Betrachtung der Lage gefordert. Den Vorstoß von Scholz bezeichnete der SPD-Chef als "sehr gutes Papier".

SPD will Bundestagswahl-Ergebnis aufarbeiten

Bei der Bundestagswahl am 24. September war die SPD mit Kanzlerkandidat Schulz auf 20,5 Prozent abgestürzt - ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegszeit. Danach hatte sie den Gang in die Opposition angekündigt. Nun will die Partei dieses Ergebnis aufarbeiten und diskutieren, "was eine SPD ausmacht, die von Menschen gebraucht wird", wie es auf der Homepage heißt.

Parteispitze will der Basis zuhören

"Wir wollen darüber diskutieren, wie wir die SPD organisatorisch und programmatisch neu aufstellen", sagte Schulz unmittelbar vor Beginn des Treffens am Sonnabend. "Aber dazu gehört vor allen Dingen, dass wir zunächst mal zuhören, wie unsere Mitglieder an der Basis die Situation einschätzen." Der neben Schulz stehende Scholz sagte: "Es ist gut, dass jetzt diskutiert wird, und dass politische Positionen ausgetauscht werden." SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagte, es würden sich in der Debatte sicher noch weitere Parteimitglieder zu Wort melden. "Ich glaube, wir können jeden dieser Beiträge gebrauchen." Auch sie kündigte an, die Spitze wolle bei dem Treffen der Basis zuhören und nicht groß Reden halten.

Ministerpräsident Weil rät Schulz gut zuzuhören

Partei-Vize Ralf Stegner, der sich zuletzt in einem zehnseitigen Papier für einen Linkskurs der Partei ausgesprochen hatte, sagte, die SPD brauche unterschiedliche Milieus und Flügel, wenn sie in die Gesellschaft hineinwirken wolle. Zugleich erneuerte er seine Unterstützung für Schulz. Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil riet Schulz, er sollte ein Ohr für die Mitglieder haben. "Es ist gut, dass Martin Schulz bei den Dialogveranstaltungen erstmal zuhört", sagte er.

Olaf Scholz fordert "schonungslose" Aufarbeitung

Olaf Scholz hatte am Freitag in einem Papier gefordert, die SPD müsse aufhören, sich die Lage schönzureden und an der falschen Stelle nach Fehlern zu suchen. Es führe beispielsweise nicht weiter, wenn man frage, was der Kanzlerkandidat falsch gemacht habe. Bereits am Sonntag steht die nächste Konferenz in Leipzig an.

