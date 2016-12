Stand: 31.12.2016 07:42 Uhr

Scholz verteidigt G20-Gipfel in Hamburg

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung, den G20-Gipfel im Juli 2017 in der Stadt zu veranstalten, verteidigt. "Es ist eine gute Sache, dass es diesen G20-Gipfel in Hamburg geben wird", sagte Scholz der Deutschen Presse-Agentur. Die Hansestadt habe eine jahrhundertealte Tradition weltweiter Verbindungen und laut Verfassung sogar die Pflicht dazu beizutragen, "dass es ein gutes Miteinander in der Welt gibt und der Frieden eine Chance hat".

Geplante Proteste kein Hinderungsgrund

Zu dem Treffen der 20 Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli werden bis zu 100.000 Demonstranten und Ausschreitungen erwartet. Das sei aber kein Hinderungsgrund für das Gipfeltreffen, so Scholz: "Jeder vernünftig denkende Bürger unseres Landes wünscht sich, dass es mehr und nicht weniger Gespräche zwischen den Vertretern der führenden Industrie- und Schwellenländer gibt." Er verwies darauf, dass Hamburg auch Kritikern eine Plattform biete.

Anfang Dezember hatte eine umstrittene "Aktionskonferenz" linker Gruppen in der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) gegen den Gipfel stattgefunden, sie kündigten zahlreiche Proteste an.

