Scholz lädt zum Neujahrsempfang ins Rathaus ein

Am Neujahrstag sind wieder alle Hamburger ins Rathaus eingeladen. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hält an der Tradition fest und lädt diesmal besonders alle Neubürger der Stadt ein, vorbeizukommen, wie NDR 90,3 berichtete. Scholz und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) erwarten heute rund 600 Besucher.

Mit Zitronenjette und Hummel

Für Scholz ist es der sechste Neujahrsempfang seiner Amtszeit. Um 11 Uhr wird er vor dem Rathaus bereit stehen: "Das Schöne an der Tradition ist, dass viele ins Rathaus kommen, die das sonst gar nicht tun", sagte Scholz. "Man schüttelt sich die Hand, natürlich kommen auch die Hamburger Originale" - also Zitronenjette und Hummel.

Scholz: Neubürger sollen kommen

Hamburg sei schon immer eine wachsende Stadt gewesen, sagte Scholz. Für den ein oder anderen Neubürger könne es nun eine Tradition werde, zu Neujahr ins Rathaus zu gehen. Seit Jahren ist Hamburg Spitzenreiter bei Einbürgerungen. "Ich finde, von denen, die sich eingebürgert haben, wäre es schön, wenn ein paar vorbeikommen", sagte Scholz.

Tradition seit dem 18. Jahrhundert

Die Tradition des Neujahrsempfangs, an dem zunächst nur Diplomaten und ausgewählte Standespersonen teilnehmen durften, reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Seit 1926 werden auch die Bürger der Stadt sowie Gäste aus dem In- und Ausland ins Rathaus eingeladen.

Die Zeremonie folgt stets alter Tradition: Unter anderem spielt das Polizeiorchester das Hammonia-Lied "Stadt Hamburg an der Elbe Auen". Danach begeben sich die Bürgermeister in den Turmsaal, während sich die Gratulanten in eine lange Schlange einreihen. Früher standen die Hamburger bis auf den Rathausmarkt, um dem Bürgermeister ihre guten Wünsche zu überbringen. In den letzten Jahren sind die Schlangen jedoch kürzer geworden.

