Stand: 06.01.2017 20:43 Uhr

Scholz für härtere Abschiebepraxis bei Straftätern

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) setzt sich für ein härteres Vorgehen gegen ausländische Straftäter und mehr Videoüberwachung ein. Im Interview mit NDR 90,3 brachte Scholz am Freitag auch die Möglichkeit einer längeren Abschiebehaft ins Spiel. "Wir müssen es möglich machen, dass abgelehnte Asylbewerber, die als Gefährder eingestuft sind, in Abschiebehaft genommen werden können - auch sehr lange, falls es mit den Papieren nicht so einfach ist." Außerdem müsse sich die Bundesregierung stärker dafür einsetzen, dass die nordafrikanischen Staaten ihre Bürger, die als Asylbewerber abgelehnt wurden, wieder aufnehmen.

Das Neujahrsinterview mit Olaf Scholz Hamburg Journal 18.00 - 06.01.2017 18:00 Uhr Olaf Scholz über die Elbphilharmonie, die Innere Sicherheit und die Kanzlerkandidatur: Der Bürgermeister verrät im Interview mit dem Hamburg Journal seine Erwartungen an das Jahr 2017.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch beim Thema Videoüberwachung will Scholz nachsteuern. "Wir werden das, was im Rahmen der Gesetze und der Rechtsprechung möglich ist, in Hamburg machen. Es wird sicherlich mehr werden." Generell sei er für Videoüberwachung. Eine Verlagerung der Zuständigkeiten der Länder auf die Bundesebene erteilte Scholz eine Absage. Eine Zusammenlegung der Landesämter für Verfassungsschutz, wie von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gefordert, ist laut Scholz der falsche Weg.

Wichtige Aufgabe: Bezahlbare Wohnungen

Als eine der wichtigsten Aufgaben für den Senat bezeichnete Scholz den Wohnungsbau. Jeder mit einem normalen Einkommen müsse in Hamburg auch eine bezahlbare Wohnung finden, sagte der Bürgermeister. Sein Ziel: Mindestens 10.000 neue Wohnungen pro Jahr - und das dauerhaft. Scholz: "Wir müssen viel bauen und wir müssen bezahlbare Wohnungen errichten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ein sehr ehrgeiziges Ziel: dass Hamburg vielleicht irgendwann die Metropole in der Welt ist, die wirtschaftlich erfolgreich ist - wie einige andere auch - aber in der sich die Bürgerinnen und Bürger das Leben weiterhin leisten können."

3.000 Sozialwohnungen sollen in Hamburg jedes Jahr entstehen, sagte Scholz. Das allein werde aber nicht reichen. Der Bürgermeister will deshalb auch mit der privaten Wohnungswirtschaft sprechen. Man müsse Wege finden, die Kosten für das Bauen so weit zu senken, dass möglichst viele Menschen eine bezahlbare Wohnung finden könnten. Im vergangenen Jahr wurde in Hamburg der Bau von mehr als 12.300 neuen Wohnungen genehmigt.

Audio 38:48 min Interview mit Olaf Scholz Elbvertiefung, Wohnungsbau und Verkehr: Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz spricht im Interview mit NDR 90,3 über die Aussichten für das Jahr 2017. Audio (38:48 min)

Immer mehr Verkehr als Herausforderung

Scholz rechnet außerdem mit deutlich wachsendem Verkehr in Hamburg. Schon jetzt fahren auf Hamburgs Straßen mehr als 750.000 Privatautos. Dazu kommen noch die vielen Pendler aus dem Umland. Und es werden immer mehr. Scholz: "Wenn das jedes Jahr 10.000 Autos mehr werden, sind das in zehn Jahren 100.000. Und ich glaube, wir werden irgendwann mal eine Million zugelassene Fahrzeuge in Hamburg haben.“

Damit all die Autos Platz finden, und es möglichst wenig Staus gibt, müssten Lösungen gefunden werden, so Scholz. "Wir werden alles tun, was man tun kann - mit modernster Technik, mit großem Personaleinsatz, um zum Beispiel eine gute Koordination der Baustellen hinzubekommen." Dazu werde man die Daten aus den Bezirken und den Zentralbehörden sowie von den Energie- und Wasserversorgern bündeln und auswerten. Scholz erklärte, dass man den öffentlichen Nahverkehr als Alternative zum Auto in Hamburg weiter ausbauen werde.

Elbvertiefung: "So optimistisch, wie man sein kann"

Im Hinblick auf die im Februar erwartete Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht über die Elbvertiefung sei Hamburg darauf vorbereitet, an der ein oder anderen Stelle etwas anders gestalten zu müssen. Dennoch sei er optimistisch - so optimistisch, wie man sein könne, wenn man nicht wisse, wie es am Ende ausgeht. Scholz: "Ich bin zuversichtlich, auch weil ich es gerne sein möchte. Aber es ist auch sehr gut gearbeitet worden."

Wenn Hamburg nachbessern müsse, sei das nicht verwunderlich, so Scholz. Denn die Entscheidung zur Elbvertiefung sei Neuland. Es gebe keine Rechtsprechung dazu. Kritik wies er zurück. "Da äußern sich ja manchmal welche, die nicht eine einzige Zeile der Schriftsätze der Gerichtsverfahren gelesen haben, die von den verantwortlichen Behörden geschickt worden sind.“ Er habe das getan und gehe deshalb davon aus, dass die Richter am 9. Februar der Elbvertiefung zustimmen.

Kanzlerkandidatur: SPD entscheidet Ende Januar

Angesprochen auf eine mögliche Kanzlerkandidatur betonte der, dass die SPD ihren Kandidaten erst am Ende des Monats bekannt geben wird. Scholz war von Parteichef Sigmar Gabriel als möglicher Kandidat ins Gespräch gebracht worden. Dazu sagte Scholz: "Ach, diese Diskussion findet nun schon seit ein paar Jahren statt und da gewinnt man auch eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit all dem, was da stattfindet." Er sei erfahren genug als Politiker, bis Ende Januar einfach mal nichts zu sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.01.2017 | 09:00 Uhr