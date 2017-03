Stand: 12.03.2017 09:30 Uhr

Schmidts Lebensgefährtin Ruth Loah ist tot

Ruth Loah, die letzte Lebensgefährtin des 2015 verstorbenen Altkanzlers Helmut Schmidt, ist tot. Laut Medienberichten starb sie im Alter 83 Jahren an einem Herzschlag. Am Freitag wurde sie in kleinem Kreis auf einem Friedhof in Hamburg-Tonndorf beigesetzt. Loah hatte zuletzt im Hamburger Altenstift Augustinum an der Elbe gelebt.

Ein langer gemeinsamer Lebensweg

Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Loki im Oktober 2010 hatte sich Helmut Schmidt öffentlich zu seiner neuen Freundin bekannt. "Ich kenne sie seit 1955. Sie war mal meine Mitarbeiterin", sagte er damals über sie. Sie sei ihm eine große Hilfe. Loah wurde 1933 in Hannover geboren. Jahrzehntelang hatte sie eng mit Schmidt zusammen gearbeitet. Schon während der großen Hamburger Sturmflut 1962 war sie seine Sekretärin.

Helmut Schmidt: Hanseat und Staatsmann 10.11.2015 16:10 Uhr Helmut Schmidt hat als Regierungschef die Bundesrepublik geprägt wie nur wenige andere. Doch es waren nicht nur politische Fragen, die ihn bewegt haben. Ein Porträt des Altbundeskanzlers.







4,43 bei 92 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 27 Bilder Helmut Schmidt - Eine Karriere in Bildern Sein Einsatz bei der Sturmflut 1962 macht den Hamburger Senator bundesweit bekannt, 1974 wird er Willy Brandts Nachfolger als Bundeskanzler. Bilder einer außergewöhnlichen Karriere. Bildergalerie Trauer um Helmut Schmidt Er galt als Macher und Krisenmanager und war einer der populärsten Politiker in Deutschland: Helmut Schmidt ist am 10. November 2015 in Hamburg gestorben. Aktuelle Reaktionen und Hintergründe im Dossier. (18.11.2015) mehr mit Video Schmidt: Kühler Kopf und Krisenmanager Sturmflut, RAF-Terror, Kalter Krieg: In schwierigen Zeiten erlangte Helmut Schmidt als Krisenmanager großes Ansehen im In- und Ausland. Nun starb der Alt-Kanzler mit 96 Jahren in Hamburg. (10.11.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.03.2017 | 09:00 Uhr