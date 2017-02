Stand: 10.02.2017 00:01 Uhr

"Schmähgedicht": War es Kunst oder Beleidigung?

Das Hamburger Landgericht hat heute über eine konkrete Frage zu entscheiden: War das sogenannte Schmähgedicht des Fernsehmoderators Jan Böhmermann Kunst oder eine Beleidigung? Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan fühlt sich jedenfalls beleidigt und will das Gedicht in Gänze verbieten lassen. Ein vorläufig errungenes Verbot bestimmter Passagen reicht ihm nicht aus.

Türkischer Päsident fühlt sich beleidigt

"Schrumpelklöten" und "stinkendes Gelöt" - es sind unschöne Dinge, die Böhmermann dem türkischen Präsidenten in der Sendung "Neo Magazin Royale" am 31. März 2016 angedichtet hatte. Böhmermann stellte seinem Auftritt voran, er wolle den Unterschied zwischen erlaubter Satire und in Deutschland verbotener Schmähkritik erklären. Die Show und das 24-zeilige Gedicht zogen eine Staatsaffäre nach sich. Erdoğan fühlt sich durch die Zeilen in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Aber kann er das Gedicht verbieten lassen? Das ist die Frage, über die nun entschieden wird.

Die mündliche Verhandlung 02:34 min Erdogan gegen Böhmermann 02.11.2016 19:30 Uhr Hamburg Journal Showdown vor dem Landgericht in Hamburg: Der türkische Präsident Erdogan gegen den ZDF Moderator Böhmermann. Anwesend sind nur die Anwälte. Video (02:34 min)

Zu unsinnig, um beleidigend zu sein

Von einer "Beleidigungsorgie" sprach Erdoğans Anwalt in der mündlichen Anhörung Anfang November. Der Anwalt von Böhmermann hielt dagegen, das Gedicht sei ein Kunstwerk und deshalb von der Kunstfreiheit geschützt. Außerdem sei es viel zu unsinnig, um überhaupt beleidigend zu sein. In einer Eilentscheidung hatte die Pressekammer im Mai zumindest einzelne Passagen daraus verboten.

Auf einem ganzen anderen Blatt steht die Frage, ob Böhmermann Erdogan durch sein Schmähgedicht im strafrechtlichen Sinne beleidigt hat und dafür eine Strafe bekommt. Das hatten die Gerichte voriges Jahr bereits abgelehnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.02.2017 | 06:00 Uhr