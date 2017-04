Stand: 12.04.2017 13:41 Uhr

Schlagermove & Co. raus aus Hamburgs Mitte?

Vom Hafengeburtstag über die Harley Days bis hin zum Schlagermove: Zwölf Großveranstaltung konzentrieren sich innerhalb von sieben Sommerwochen in einem kleinen Teil des Hamburger Bezirks Mitte. Immer mehr Anwohner beschweren sich über die Anzahl der großen Events rund um den Hafen und den Kiez. Deshalb fordert Bezirkschef Falko Droßmann (SPD) jetzt ein Umdenken: Auch andere Bezirke sollten bereit sein, Großveranstaltungen zu übernehmen.

Schlagermove in Winterhude oder Eppendorf? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.04.2017 13:00 Uhr Autor/in: Weretka,Joachim Der Chef des Bezirks Mitte, Falko Droßmann, fordert ein Umdenken bei den Veranstaltern und die Bereitschaft anderer Bezirke, Großveranstaltungen zu übernehmen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Im Bereich, wo die Großveranstaltungen stattfinden, wohnen 45.000 Menschen und die Beschwerden nehmen mit jeder neuen Veranstaltung zu", sagte Droßmann im Gespräch mit NDR 90,3. "Ich kann mir den Schlagermove auch in Winterhude oder in Eppendorf vorstellen."

Bezirk Nord will prüfen

Aus dem Bezirk Nord hieß es in einer ersten Reaktion, dass man einen solchen Antrag sehr wohlwollend prüfen werde. "Die anderen Bezirke konnten sich bisher zurücklehnen, denn die Veranstalter wollten bisher, dass immer Hafen, Alster und St. Pauli bei den Veranstaltungen draufstehe", so Droßmann. Er hoffe, dass die Bürgerschaft den Bezirken die eigentliche Genehmigung überträgt. Bisher könne man nur Auflagen erteilen und die Anzahl der Dixiklos festlegen.

Gesetzesänderung soll kommen

Tatsächlich zeichnet sich voraussichtlich vom nächsten Jahr an eine Neuregelung ab: Vorbehaltlich einer Gesetzesänderung müssen sich die Veranstalter dann nur noch an das jeweilige Bezirksamt wenden, um eine Genehmigung für ihr Vorhaben zu erhalten. "Wir wollen das Verfahren verschlanken, das ist derzeit für Veranstalter zu unübersichtlich", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Dirk Kienscherf. Der Senat arbeite an einer Gesetzesänderung, bestätigte Kienscherf. Sie könnte nach einem Parlamentsbeschluss bis Jahresende vollzogen sein.

Weitere Informationen Drei Tage Party beim Hafengeburtstag 2017 Drei Tage Party, rund 300 Schiffe, Schlepperballett und ein großes Feuerwerk: Hamburg feiert seinen 828. Hafengeburtstag. Hier gibt es alle Infos, Bilder und Videos. mehr Harley Days locken Hundertausende Besucher an 8.000 Motorradfahrer sind am Sonntag bei der traditionellen Abschlussparade der 14. Harley Days durch Hamburg gerauscht. Mit dabei war auch der ehemalige HSV-Star Horst Hrubesch. (26.06.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.04.2017 | 13:00 Uhr