Stand: 25.07.2017 06:28 Uhr

Schiller-Oper: Bezirk legt Pläne vor

Der Streit um die Zukunft der denkmalgeschützten Schiller-Oper geht weiter. Heute Abend will der Bezirk Hamburg-Mitte die Anwohner über die Pläne des Investors informieren. Nach Informationen von NDR 90,3 will der jetzige Besitzer den gesamten maroden Gebäudekomplex abreißen, inklusive der geschützten Stahlskelettkonstruktion der eigentlichen Schiller-Oper. Ein Erhalt wäre wirtschaftlich nicht zumutbar, besagt ein Gutachten.

Wie geht's weiter mit der Schilleroper? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.07.2017 07:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs Die Zukunftspläne für die Schilleroper sollen öffentlich vorgestellt werden. Nach Informationen von NDR 90,3 will der jetzige Besitzer den gesamten Gebäudekomplex abreißen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neubau in Backstein-Optik geplant

Videos 02:30 Was wird aus der Schiller-Oper? Hamburg Journal Seit Jahrzehnten steht die Schiller-Oper leer. Anwohner haben gemeinsam mit einem Architekten ein Konzept entwickelt, um den Bau mit Wohnungen und Geschäften wiederzubeleben. Video (02:30 min)

Das Denkmalschutzamt hatte sich dagegen für einen Erhalt ausgesprochen und sich dabei auf ein anderes Gutachten gestützt. Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) will die Pläne des Investors nun erstmals öffentlich vorstellen. Demnach soll auf dem Gelände ein Neubau in Backstein-Optik entstehen. Im Mittelpunkt des Ensembles ist eine neue Rotunde vorgesehen, die an die alte Schiller-Oper erinnert.

Wohnungen, Läden, Tiefgarage, Büros

Dort soll es Platz für Wohnungen in den oberen Stockwerken geben sowie Raum für Gewerbe, Start-Ups und Geschäfte. Auch ein großer Innenhof, der von allen Anwohnern im Viertel genutzt werden kann, ist geplant. Zusätzlich sollen eine Tiefgarage und Büros gebaut werden. Ob dies alles realisiert wird, ist aber weiter offen. Zurzeit prüft wieder das Denkmalschutzamt die neuen Pläne. Eine Bürgerinitiative zum Erhalt der Schiller-Oper hat sich bereits dagegen ausgesprochen.

Denkmal-Ruine: Rundgang um die Schiller-Oper

































Die Schiller-Oper in den 1920er-Jahren und heute:

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.05.2017 | 07:00 Uhr