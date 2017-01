Stand: 13.01.2017 17:12 Uhr

Freispruch nach Schlägerei bei Kinder-Fußball

Nach einer Massenschlägerei bei einem Kinder-Fußballturnier in Hamburg-Wilhelmsburg hat das Amtsgericht Harburg am Freitag einen Spielervater freigesprochen. Dem 44-Jährigen war vorgeworfen worden, bei dem Turnier vor rund einem Jahr die Prügelei begonnen zu haben, er war deshalb wegen Körperverletzung angeklagt.

Zuschauer prügelten sich nach Foul-Entscheidung

Auslöser der Schlägerei bei dem E-Jugendspiel des FC Bergedorf 85 gegen den FC Bingöl war eine Auseinandersetzung von zwei Jungen nach einem Foul. Doch nicht die Zehnjährigen gingen aufeinander los, sondern die Zuschauer. Der jetzt angeklagte Spielervater stürmte aufs Spielfeld und schlug auf eines der Kinder ein, wie NDR 90,3 berichtete. Kurz darauf prügelten sich die Zuschauer.

Doch war es wirklich der angeklagte 44-Jährige, der zuerst zugeschlagen hatte? Die Zeugen widersprachen sich, und der Familienvater stellte sich selbst als Opfer dar: "Ich wurde von vier Leuten angegriffen", behauptete er. "Ich habe kein Kind bewusst geschlagen." Der Schiedsrichter der Begegnung schilderte im Prozess seine Sicht der Dinge: "So einen Gewaltausbruch habe ich noch nie erlebt", sagte der 48-Jährige. "Das war so brutal, was da abging - Wahnsinn."

"Schlimme Sachen sind passiert"

Der Junge, der damals einen Hieb auf die Nase bekommen hatte, erzählte dem Richter, wie er geblutet und geweint hatte. "Da waren richtig viele Männer, die haben sich alle geprügelt", sagte er. Der Richter sprach den angeklagten Vater schließlich frei. "Schlimme Sachen sind passiert", sagte er zu dem Angeklagten. "Ich konnte aber nicht sicher feststellen, dass Sie für die Schlägerei verantwortlich waren."

Damit wird niemand für die Prügelei in der Turnhalle zur Verantwortung gezogen. Die Ermittlungen gegen die beteiligten Trainer der beiden Mannschaften sind eingestellt.

44-Jähriger bekam Platzverbot

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hatte bereits vor einem Jahr ein Urteil gefällt. Demnach musste der FC Bergedorf 750 Euro zahlen, der FC Bingöl 250 Euro. Der Spielervater bekam ein einjähriges Platzverbot, das nun demnächst ausläuft. Die Bergedorfer Mannschaft, bei der sein Sohn spielte, hat sich allerdings inzwischen aufgelöst.

Weitere Informationen Eltern weg vom Spielfeldrand! NDR Info Ein Jugendfußballturnier in Hamburg-Wilhelmsburg ist wegen einer Prügelei abgebrochen worden. Verrohen die Sitten am Spielfeldrand? Regina König bittet auf ein Wort.(18.01.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2017 | 17:00 Uhr