Stand: 09.10.2017 17:03 Uhr

Schäden durch "Xavier" gehen in die Millionen

Durch den heftigen Sturm "Xavier" ist auch in Hamburg ein hoher Millionen-Schaden entstanden. Wie das Versicherungsunternehmen Hamburger Feuerkasse am Montag mitteilte, rechnet das Unternehmen mit Zahlungen an ihre Kunden in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro. Noch immer gingen bei Hamburgs größtem Gebäude-Versicherer Schadensmeldungen im Minutentakt ein, sagte der Vorstandsvorsitzender der Feuerkasse, Wolfgang Breuer, im Gespräch mit NDR 90,3.

So hat "Xavier" Hamburg erwischt









































Bis zu 2.500 Schadensfälle bisher

Bisher hätte man im Stadtgebiet 2.000 bis 2.500 Schadensmeldungen, so Breuer. Vor allem beschädigte Dächer und zerschlagene Wintergärten seien gemeldet worden. Nach Angaben der Feuerkasse beträgt die für das gesamte Jahr vorgesehene Summe für Großschäden sieben Millionen Euro.

Videos 05:12 Der Tag nach dem Unwetter Sturmtief "Xavier" hat Hamburg mit voller Wucht getroffen. Der Bahnverkehr wurde zeitweilig komplett eingestellt. Video (05:12 min)

Feuerkasse: Schäden durch Stürme bleiben konstant

Breuer widersprach Vermutungen, dass die Schäden durch Stürme zunehmen. Historisch sei "Xavier" nicht der schlimmste Sturm gewesen. Zudem seien solche Wetter-Phänomene zu Beginn des Oktober eine Seltenheit. Die Schadenereignisse würden in der medialen Wahrnehmung immer spektakulärer. Dennoch könne die Feuerkasse nicht feststellen, dass sie wesentlich mehr Schäden zu bezahlen habe, erklärte Breuer. Die Prämien für Wohngebäudeversicherungen steigen nach Angaben des Versicherers jährlich um rund sechs Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.10.2017 | 17:00 Uhr