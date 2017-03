Stand: 03.03.2017 15:08 Uhr

Hamburger Hafengeburtstag mit 300 Schiffen

Shantys, Schlepperballett und Schiffe, Schiffe, Schiffe: Beim 828. Hamburger Hafengeburtstag vom 5. bis 7. Mai sind rund 200 Programmpunkte geplant. "Da ist von allem etwas dabei", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Freitag. Er ist der Schirmherr des großen Volksfestes. Insgesamt erwarten die Veranstalter wieder mehr als eine Million Besucher. Mehr als 300 Schiffe werden zu sehen sein, darunter sieben Kreuzfahrtriesen, eindrucksvolle Windjammer und Museumsschiffe. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wird den Hafengeburtstag auf der "Rickmer Rickmers" mit einem Glockenschlag einläuten.

Die Highlights des Hafengeburtstags 2016



















































Schiffsparaden als Höhepunkte

Zu den Höhepunkten gehören wie jedes Jahr die Einlauf- und die Auslaufparade mit Schiffen aus aller Welt, das Drachenbootrennen und das traditionelle Schlepperballett. Zu Gast sein werden Großsegler wie die russische Bark "Sedov" und die bulgarische Barkentine "Royal Helena". Tagesfahrten oder Besuche an Bord sind möglich. Aber auch Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Zoll können bewundert werden. Ein Hingucker werde die neue Hochseejacht "Malizia" des mehrfachen Weltumseglers Boris Herrmann, die auch an den Landungsbrücken festmache, kündigten die Veranstalter an. An Bord der "AIDAprima" wird am Samstagabend ein großes Feuerwerk gestartet.

Diesjähriger Partner verbreitet französisches Flair

Videos 02:57 min Neuer Besucherrekord beim Hafengeburtstag 08.05.2016 19:30 Uhr Hamburg Journal Mit der Auslaufparade ist der 827. Hafengeburtstag zu Ende gegangen. 1,6 Millionen Besucher bescherten den Veranstaltern im Jahr 2016 einen Rekord. Video (02:57 min)

Ob Soul, Shanty-Chor oder Rock - zahlreiche Bühnen bieten am Hafenrand ein abwechselungsreiches Programm. Die französische Stadt Nantes ist in diesem Jahr Partner des Hafengeburtstags und will mit kulinarischen Spezialitäten und Kunstausstellungen französische Lebensart in die Hansestadt bringen. Schwimmender Ehrengast aus Frankreich ist die "Saint-Michel II". Sie ist der Nachbau eines Segelschiffs des Schriftstellers Jules Verne (1828-1905), der aus Nantes stammte.

Der Hafengeburtstag erinnert an den Beginn des zollfreien Handels über die Elbe, den Kaiser Friedrich Barbarossa den Hamburgern am 7. Mai 1189 mit einem Freibrief ermöglicht haben soll. Dieses Datum gilt seither als Geburtsstunde des Hamburger Hafens.

Weitere Informationen mit Video Schlepperballett: "Groß üben können wir nicht" Beim Schlepperballett auf dem Hamburger Hafengeburtstag hat Michael Schnabel das Sagen. Der Lotse sucht die Musik und die Figuren aus. Auf NDR.de verrät er ein paar Geheimnisse. mehr Hamburgs Kreuzfahrt-Kalender 2017 Für das Jahr 2017 werden rund 200 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen im Hamburger Hafen erwartet. Höhepunkte sind der Hafengeburtstag und die Cruise Days. Alle Termine im Überblick. mehr Multimedia-Doku Die Geschichte der Landungsbrücken Die St. Pauli Landungsbrücken sind das Herzstück des Hamburger Hafens. Sie blicken auf eine lange Geschichte zurück. Eine Multimedia-Dokumentation erzählt sie. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.03.2017 | 13:00 Uhr