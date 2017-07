Stand: 23.07.2017 15:00 Uhr

Rote Flora: Altmaier droht mit Schließung

Kanzleramtsminister Peter Altmaier hält nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg eine Schließung der Roten Flora im Schanzenviertel für möglich. Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag": "Wenn sich herausstellt, dass Verantwortliche der Roten Flora an den Ausschreitungen beteiligt waren oder dazu beigetragen haben, muss das Konsequenzen haben, bis hin zur Schließung." Er vergleicht Treffpunkte von gewaltbereiten Linksextremen mit Moscheen, in denen Islamisten zur Gewalt aufrufen. Es dürfe keine rechtsfreien Räume geben, weder in Hamburg noch anderswo. In Hamburg habe sich ein linksextremes Milieu mit Gewalttätern aus ganz Europa verbunden.

Der CDU-Politiker forderte eine umfassende Aufklärung linksextremer Strukturen. "Es sitzen immer noch mehrere Dutzend Gewalttäter in Gewahrsam. Ihre Taten, von schwerer Körperverletzung bis hin zu Sachbeschädigung, müssen geahndet werden."

Hamburger CDU fordert Schließung

Die Hamburger CDU-Fraktion hatte eine Schließung schon Anfang der Woche ins Gespräch gebracht. Fraktionschef André Trepoll sagte am Montag: "Linksextremismus ist kein aufgebauschtes Problem, das haben wir ja jetzt durch die schweren Ausschreitungen und Krawalle gesehen". Er glaube, es sei wichtig, dass die Politik eine klare Ansage macht. Und die heiße: Das darf sich nicht wiederholen. Die Rote Flora sei ein Biotop und Keimzelle des Linksextremismus. Außerdem hatte seine Partie Präventionsprogramme gegen Linksextremismus und mehr Spezialkräften ins Gespräch gebracht.

Keine Beweise für Gewaltbeteiligung

Die Hamburger Ermittler sind da bisher sehr zurückhaltend: Beweise für die unmittelbare Beteiligung an den Krawallen und Plünderungen mit und durch die Rote Flora lägen bislang nicht auf dem Tisch. Vor mehr als Tausend Anwohnern aus der Schanze hatte sich der Rote Flora-Sprecher Andreas Blechschmidt von dieser Art der Gewalt distanziert. Die Rote Flora hatte die Nachbarn im Viertel vor drei Tagen zu einer Aussprache über die Krawalle eingeladen.

