Rohrbruch: Bahrenfelder Chaussee bleibt gesperrt

Wegen eines Wasserrohrbruchs bleibt die Vollsperrung der Bahrenfelder Chaussee in Hamburg vorerst bestehen. Das bestätigte Hamburg Wasser am Freitagmorgen. Autofahrer müssen weiter mit Verkehrsbehinderungen rechnen, auch am Freitagmorgen kam es erneut zu Staus. Die Fahrbahn ist unterspült und muss erneuert werden. Es bestehe Einsturzgefahr. Wann die Fahrbahn der B431 wieder freigegeben wird, konnte Hamburg Wasser noch nicht sagen.

Sperrung zwischen Bornkampsweg und Von-Sauer-Straße

Zunächst müsse demnach geklärt werden, wie groß die Schäden sind. Fest steht: Eine Haupt-Trinkwasserleitung ist gerissen. Am Donnerstagnachmittag wurde die Hauptstraße wegen des Wasserrohrbruchs mitten im Feierabendverkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Bornkampsweg und Von-Sauer-Straße in beiden Richtungen.

Wasser reißt Sand und Steine mit

Auf Höhe der Hausnummer 52 kam es "zu massivem Wasseraustritt im Gehwegbereich", teilte Hamburg Wasser mit. Der Gehweg sei durch die geplatzte Trinkwasserleitung massiv überflutet worden. Die Trinkwasserversorgung sei aber nicht betroffen. An der Stelle befinde sich allerdings auch noch eine Abwasserleitung. Die könnte verstopft oder defekt sein, denn das ausgetretene Wasser hat Sand und Steine mitgerissen und ist dann über die Gullideckel in die Kanalisation geflossen.

Schlimmstenfalls wochenlange Sperrung

Erste Untersuchungsergebnisse werden frühestens am Freitagmittag erwartet. Erst dann kann Hamburg Wasser sagen, wann die Sperrung voll oder teilweise wieder aufgehoben wird. Im schlechtesten Fall könnte die Bahrenfelder Chaussee für mehrere Wochen gesperrt bleiben.

Verkehr wird weiträumig umgeleitet

Die Polizei leitet den Verkehr großräumig um: Noch vor der Autobahn sollen Autofahrer in die Theodorstraße Richtung Friedensallee abfahren. Auf der anderen Seite werden Verkehrsteilnehmer in den Bornkampsweg geleitet. Am Donnerstag bildeten sich lange Staus im Westen der Stadt.

In den vergangenen Monaten hat es bereits mehrere Wasserrohrbrüche an Hauptverkehrsadern gegeben. Betroffen waren die Kollaustraße, die Kieler Straße, die Max-Brauer-Allee und zuletzt die Amsinckstraße.

Karte: Wasserrohrbruch in Bahrenfeld

