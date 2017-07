Stand: 24.07.2017 20:37 Uhr

Rohrbruch: Amsinckstraße drei Wochen gesperrt

Im Hamburger Westen sorgen Baustellen zum Ferienbeginn für Staus, in der City ärgert ein Wasserrohrbruch die Autofahrer: Nachdem am Montagmittag eine Hauptleitung unter der Amsinckstraße geborsten ist, wird die Hauptverkehrsader stadteinwärts längere Zeit gesperrt. In Richtung Innenstadt senkten sich die Fahrspuren durch die austretenden Wassermassen auf einer Länge von rund 40 Metern ab. Eine Tiefgarage neben dem Ibis-Hotel lief voll, das Wasser stand dort gut einen Meter hoch und wurde von der Feuerwehr abgepumpt.

Rohrbruch: Land unter in der Amsinckstraße Hamburg Journal - 24.07.2017 19:30 Uhr In der Amsinckstraße ist am Montag eine Hauptwasserleitung geplatzt. Mehrere Tausend Kubikmeter Wasser schossen hervor und verwandelten die Straße in eine Seenlandschaft.







Wochenlange Baustelle

Rund zwei Stunden lang wurden die Amsinckstraße und auch benachbarte Straßen am Montagnachmittag gesperrt. In der gesamten Innenstadt kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Als sich herausstellte, dass die Fahrbahnen in Richtung Elbbrücken nicht beschädigt sind, wurde die Amsinckstraße wieder freigegeben - aber nur stadtauswärts. In Richtung Innenstadt bleibt sie nach Angaben einer Sprecherin von Hamburg Wasser für die Reparaturarbeiten voraussichtlich drei Wochen lang gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Süderstraße und Deichtortunnel.

Teile der Innenstadt hatten kurzzeitig kein Wasser. Die Versorgung sei über andere Leitungen aber wieder hergestellt worden, sagte die Sprecherin.

Ursache noch unklar

Die Ursache für den Bruch der Leitung ist noch unklar. Das 60 Zentimeter dicke Rohr stammt nach Informationen von NDR 90,3 aus den 60er-Jahren. Eine benachbarte Leitung wurde nicht beschädigt.

Rohrbruch: Wassermassen in der City













