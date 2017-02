Stand: 08.02.2017 12:00 Uhr

Rettung für das Ledigenheim in Hamburg von Charlotte Horn, NDR Info

Aufatmen bei den Bewohnern und Nachbarn des traditionsreichen Hamburger Ledigenheims: Dank des Engagements von Bürgerinnen und Bürgern in der Initiative Rehhoffstraße in der Stiftung Ros ist die Zukunft des Hauses erstmal gesichert.

Seit mehr als 100 Jahren wohnen in dem sogenannten Ledigenheim unverheiratete Männer - Kapitäne, Hafenarbeiter, Monteure oder Obdachlose. Deutschlandweit gibt es nur noch in München solch eine Einrichtung. Vor acht Jahren hat der Bauverein zu Hamburg, eine Aktiengesellschaft, das Wohnheim an einen dänischen Investor verkauft. Als der das Wohnheim dann zu schicken Apartments umbauen wollte, machte ihm die Stadt mit einer Bauverordnung einen Strich durch die Rechnung - ein hilfreiches Instrument gegen Strukturwandel und Miet-Erhöhung.

Zwei Zimmer sind schon eins zu viel

Seit 50 Jahren lebt Werner Scobel auf acht Quadratmetern. So groß ist sein Zimmer im Hamburger Ledigenheim. Mit elf Flurnachbarn teilt er sich Bad und Küche. Der Rentner steht in dem langen Flur im ersten Stock, der gerade renoviert wird. Viele seien es ihr Leben lang gewohnt, in "kleinen Kojen wie an Bord" zu wohnen, sagt er. Die bräuchten nicht mehr Platz, kämen gut mit der beengten Atmosphäre zurecht.

Vom Hamburger Ledigenheim aus war Scobel, ein gelernter Elektromonteur, immer wieder auf Baustellen in fernen Ländern unterwegs. Zwei Zimmer wären ihm zu viel, sagt der 70-Jährige. Wie den anderen Bewohnern fällt auch ihm ein Stein vom Herzen, dass sein Zuhause erhalten bleibt.

Mehr als eine Million Euro private Spenden

Die Rettung hat das Hamburger Ledigenheim zwei Freiberuflern zu verdanken, die im Erdgeschoss ihr Büro hatten. "Das ist schon gut gelaufen, dass die jungen Leuten sich da unten dafür eingesetzt haben, dass das erhalten bleibt", sagt Scobel.

Jade Jacobs und Antje Block wurden zu Ansprechpartnern für die derzeit etwa 70 Bewohner - und für deren Sorgen, als das Haus 2009 an den dänischen Investor verkauft wurde. Vor vier Jahren gründeten die beiden Freiberufler eine gemeinnützige Stiftung. Sie sammelten mehr als eine Million Euro private Spenden. Mit zusätzlichem Geld von der Bank kauften sie dem Investor das Ledigenheim schließlich wieder ab. Der neue Status als Eigentümer erfülle sie mit Stolz, sei aber auch mit viel Verantwortung verbunden. Vor allem die Kommunikation sei wichtig, sagt Jacobs: "Wir haben einfach mit allen immer gesprochen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man nie gegenüber irgendjemandem 'dicht macht'. Ich denke, wenn man die Menschen erreicht hinter den Funktionen, in den Behörden, in den Wohnungen, dann hat man eine Chance."

Soziale Erhaltensverordnung schützt günstigen Wohnraum

Und auch mit dem Investor konnten sie reden, erhielten schließlich von ihm den Zuschlag für das Haus, da der Umbau des Ledigenheims in moderne Apartments nicht mehr möglich war. Die zuständige Behörde in Hamburg nutzte die soziale Erhaltungsverordnung, die günstigen Wohnraum schützt. Nach Ansicht des Mietervereins zu Hamburg sollte die Stadt diese Verordnung viel öfter anwenden und nicht nur, wenn der öffentliche Druck steige, so Berater Rolf Bosse: "Das Ledigenheim ist ein sehr gutes Beispiel für einen Fall gelungener Transformation eines Objekts in ein gemeinnütziges Objekt. Das sollte die Stadt sich als Beispiel nehmen und auch für die Zukunft selbst solche Projekte in die Hand nehmen. Das ist sicherlich lukrativ für die Stadt - auch wenn man sich überlegt, dass man die Mieten günstig halten kann. Dadurch werden Transferleistungen günstiger."

Bosse hofft, dass sich die Stiftung auch als Eigentümer weiter im Interesse von Mietern wie Werner Scobel und den anderen Bewohnern einsetzt. Dafür wird die Stiftung weiter auf Spenden angewiesen sein - zunächst für die Renovierung und Modernisierung der Badezimmer.

