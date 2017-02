Stand: 08.02.2017 15:07 Uhr

Reise-Messe: Fernweh unterm Fernsehturm

Mit Rekordzahlen der Tourismusbranche im Rücken hat am Mittwoch die Messe Reisen Hamburg begonnen. Rund 850 Aussteller wollen bei der 40. Auflage der Messe Orientierung in Sachen Reisen geben. "Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Das gehört zum Lebensstil dazu", sagte Hanna Kleber, Präsidentin des Corps Touristique, der Vereinigung ausländischer Tourismusorganisationen in Deutschland, in Hamburg. Bis Sonntag werden in zehn Hallen des Messegeländes Angebote für die Urlaubswünsche vorgestellt: Rad- und Entdeckertouren, Kreuzfahrt- und Caravan-Reisen, Indivdual- und Pauschaltrips. Im Vorjahr kamen rund 76.000 Besucher - mit etwa der gleichen Zahl wird auch in diesem Jahr gerechnet.

Deutsche in Reiselaune

Dank besser gefüllter Haushaltskassen gönnen sich viele Bundesbürger laut einer Umfrage wieder mehr Urlaub. Eine stabile Wirtschaftslage und ein Anstieg der Reallöhne führe zu einer wachsenden Reiselust, teilte der Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen, Ulrich Reinhardt, am Mittwoch zu Beginn der Reise-Messe mit. Er hat rund 4.000 Menschen zu ihren Urlaubsplänen befragt. "Vieles deutet darauf hin, dass die Bundesbürger 2017 noch häufiger unterwegs sein werden als 2016." 44 Prozent der Befragten wollen wegfahren, jeder Achte demnach mehrmals. Wohin die Hauptreise gehen soll, ist aber für gut ein Drittel noch offen. Ein weiteres Drittel will sie in Europa verbringen. Spanien liegt dabei als Ziel weiter vorn. Knapp ein Viertel will in Deutschland unterwegs sein.

Sicherheit wichtiger Aspekt

Hierzulande stehen vor allem Ziele im Norden hoch im Kurs. Gewinner der letzten zehn Jahre ist Mecklenburg-Vorpommern, wo 2016 so viel Gäste wie nie übernachteten. Schleswig-Holstein liegt klar abgeschlagen dahinter auf Rang drei. Am beliebtesten in Deutschland ist nach wie vor Bayern. Für Hamburg sieht Reinhardt einen Aufschwung durch die Elbphilharmonie, die langfristig mehr Gäste bringen werde. Ein weiteres Ergebnis der Studie: 78 Prozent suchen sich das Reiseziel nach der Sicherheitslage vor Ort aus. Deswegen mussten die Türkei, Ägypten und Tunesien ohne viele deutsche Gäste auskommen.

Partnerland Spanien

In Sachen Sicherheit dürfte auch das diesjähriger Partnerland der Reisemesse punkten: Spanien. Das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen will in Hamburg zeigen, "dass es neben den Inseln und Stränden in unseren Urlaubsregionen noch vieles mehr zu entdecken gibt", wie der Generaldirektor von Turespaña, Manuel Butler, sagte. So wollen unter anderen Vertreter aus Andalusien, Aragon, Kastilien-La Mancha und Valencia die Besonderheiten ihrer Regionen vorstellen. Überdies sollen Flamenco-Shows und Sherry-Verkostungen auf Spanien einstimmen.

Bayern zeigt seine Vorzüge

Zünftiger wird sich die deutsche Partnerregion Bayern mit ihren landschaftlich reizvollen Regionen von Allgäu über Chiemsee bis Fränkisches Seenland präsentieren. Interessierte können sich bei Vorträgen über E-Bike-Touren, Bergwanderungen, Golfreisen oder Familienferien auf Bauernhöfen informieren. Außerdem gibt es in der Bayern-Halle landestypische Musik und kulinarische Spezialitäten.

Reisefotografie neuer Schwerpunkt

Wer Urlaubsmomente noch gelungener in Szene setzen will, den könnte die neu hinzugekommene Messe-Sektion Reisefotografie in den Bann ziehen. Bei Workshops und Vorträgen mit professionellen Fotografen kann der Amateur womöglich Insider-Kenntnisse abgreifen - oder bei Herstellern von Kameras und Zubehör Geräte gleich ausprobieren. Wer seinen Blick geschärft hat, dürfte auch Spezialreisen für Foto-Safaris entdecken.

Außerdem sind in drei Hallen Reisemobile und Caravans zu begutachten - vom Einsteiger-Modell bis zur Luxusklasse. Elektro-Fahrräder dürfen auf einem Parcours getestet werden. Schließlich bewirbt nicht allein die Metropolregion Hamburg Radfernwege - von der Nordsee über das Alte Land, die Heide und die Lauenburgischen Seen bis hin zum Wendland und zur Ostseeküste.

Nächstes Jahr neuer Name

Ab kommenden Jahr wird die "Reisen Hamburg" in "Out of Home Hamburg" umbenannt. Ein Schwerpunkt soll dann eine eigene Kreuzfahrtbörse sein.

