Stand: 12.10.2017 06:00 Uhr

Reformationstag bald immer frei in Hamburg?

In diesem Jahr ist der 31. Oktober ein Feiertag - in Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther vor 500 Jahren. Die Hamburger CDU will aus dem Reformationstag einen ständigen Feiertag in der Hansestadt machen.

Bürgerschaft debattiert das Thema Feiertage NDR//Aktuell - 11.10.2017 16:00 Uhr Sollte der Reformationstag im Norden dauerhaft ein Feiertag werden? Das Thema beschäftigt jetzt die Bürgerschaft. Jürgen Heuer berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Dauerhaft als freien Feiertag verankern"

"Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist nur möglich mit einem gemeinsamen Wertefundament", sagte Dietrich Wersich, kulturpolitischer Sprecher der CDU, am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft. "Gerade in Zeiten, in denen das Wissen um die Zusammenhänge nicht mehr selbstverständlich ist, ist die Besinnung auf unsere kulturellen Wurzeln wichtig. Deshalb schlagen wir vor, den Reformationstag dauerhaft als freien Feiertag zu verankern."

Die Linke will den 8. Mai

Auch die Linke macht sich für einen weiteren freien Tag stark. "Es stellt sich aber die Frage, welches der richtige, Sinn stiftende Tag ist, der frei gemacht werden sollte", sagte Norbert Hackbusch. "Und da sagen wir: Es ist der 8. Mai, der Tag der Befreiung unseres Landes."

Das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai als dauerhaft neuer Feiertag in Hamburg? Oder der Reformationstag am 31. Oktober? Oder doch keiner der beiden Tage? Darüber will die Bürgerschaft nach einstimmigem Beschluss im Verfassungsausschuss beraten.

Neuer Feiertag in Hamburg? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.10.2017 06:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs Zum 500. Jahrestag der Wittenberger Thesen ist der 31. Oktober in diesem Jahr einmalig ein Feiertag in Hamburg. Die CDU möchte das auch in den kommenden Jahren. Die Linke hat eine andere Idee.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.10.2017 | 06:00 Uhr