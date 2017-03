Stand: 10.03.2017 09:51 Uhr

Reederei Offen übernimmt fast 70 Schiffe

Die Hamburger Offen-Reederei übernimmt überraschend einen großen Konkurrenten. Das Unternehmen wird damit zu einer der größten Reedereien Deutschlands, wie NDR 90,3 am Freitag berichtete.

Die Übernahme beschert Offen 68 zusätzliche Schiffe auf einen Streich - mit einem Wert von mehr als drei Milliarden Euro. Die familiengeführte Reederei Offen verleibt sich die komplette Flotte der Münchner Reederei Conti ein. Dazu zählen 30 Containerschiffe, aber auch Massengutfrachter und Tanker. Reederei-Gründer Claus-Peter Offen erklärte, Conti sei eine hervorragende Adresse und passe damit auch gut in seine Unternehmensgruppe. Wie viel Offen für die Münchner Reederei bezahlt, ist nicht bekannt.

Überschuss trotz Schifffahrtskrise

Die Offen-Gruppe gehört zu den größten Charterreedereien weltweit. Das Unternehmen verleiht seine Schiffe - meist nebst Besatzung - an große Linienreedereien wie MSC, Maersk, CMA CGM oder Hapag Lloyd. Aufgrund der niedrigen Charterraten hatte es in den vergangenen Jahren aber immer wieder Spekulationen über angebliche wirtschaftliche Probleme bei Offen gegeben. 2015 hat die Reederei allerdings trotz der Schifffahrtskrise nach eigenen Angaben einen Überschuss von knapp 500 Millionen Euro eingefahren. Derzeit beschäftigt Offen rund 3.500 Mitarbeiter an Land und auf See. Durch die Übernahme wächst auch die Zahl der Mitarbeiter deutlich.

