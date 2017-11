Stand: 08.11.2017 11:41 Uhr

Razzia bei falschen Polizisten

Die Hamburger Polizei ist mit Durchsuchungen in mehreren Stadtteilen gegen Trickbetrüger vorgegangen. Die Männer sollen sich als Polizisten oder Wasserwerk-Mitarbeiter ausgegeben haben, um bei älteren Menschen Geld und Schmuck zu stehlen. Die Beamten schlugen am Dienstag zeitgleich in Farmsen-Berne, Jenfeld, Rahlstedt und Eißendorf zu, insgesamt acht Durchsuchungsbeschlüsse wurden vollstreckt. Die Aktion richtet sich gegen zwölf Mitglieder einer Großfamilie.

30.000 Euro Beute

Die Männer sollen von Juli bis November in Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin mindestens 16 Betrugstaten und Trickdiebstähle begangen und dabei rund 30.000 Euro erbeutet haben. Die Masche der Bande war immer die gleiche: Die Täter fuhren im Stadtgebiet umher, hielten gezielt Ausschau nach älteren Menschen und verfolgten die Opfer im Alter von 82 bis 97 Jahren jeweils bis zu ihren Wohnungen. Dort klingelten sie an den Türen und gaben sich als Polizisten oder Wasserwerk-Mitarbeiter aus.

Opfer abgelenkt und ausgeraubt

In der Wohnung lenkten sie die Opfer ab und stahlen Schmuck und Bargeld. Einer der Betrüger, ein 38 Jahre alter Mann, wurde bereits Ende Oktober festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Vier andere Mitglieder der Bande waren im September in Berlin festgenommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nur wenige Tage später sollen zwei der Tatverdächtigen erneut Betrügereien in Hamburg begangen haben.

Obwohl die Polizei am Dienstag in den durchsuchten Wohnungen Beweismaterial wie Tatbekleidung, Handys und Schmuck sichergestellt hat, wurden die Tatverdächtigen nicht festgenommen: ein Richter sah keinen Grund für die Ausstellung von Haftbefehlen, weil keine Fluchtgefahr bestehe.

