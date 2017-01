Stand: 06.01.2017 07:18 Uhr

Rahlstedt: Großeinsatz in Jugendeinrichtung

Die Hamburger Feuerwehr ist am späten Donnerstagabend zu einem Großeinsatz in einer Jugendeinrichtung in Rahlstedt ausgerückt. Dort hatten insgesamt 20 Kinder und Erwachsene plötzlich über Übelkeit geklagt. Offenbar hatten sie sich mit dem Noro-Virus infiziert, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag NDR 90,3 sagte.

Drei Erwachsene vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

17 Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren sowie drei Erwachsene waren betroffen. Mehrere Rettungswagen rasten in die Ahrenshooper Straße. In einer Jugendbildungsstätte war den Kindern und einigen Betreuern nach dem Abendessen gegen 21.30 Uhr plötzlich schlecht geworden, mehrere mussten sich erbrechen und hatten Durchfall. Nach einer Sichtung durch zwei Notärzte konnten fast alle Betroffenen in der Jugendherberge bleiben. Betreuer blieben bei den Kindern. Lediglich die drei Erwachsenen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Von dem Essen wurden Proben genommen.

Offenbar hatte es aber schon tagsüber bei mehreren Teilnehmern der Gruppe Magen-Darm-Probleme gegeben. Insgesamt waren sechs Rettungswagen, ein Großraumrettungswagen und vier Notärzte vor Ort.

