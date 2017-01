Stand: 29.01.2017 17:55 Uhr

Rätsel um HSV-Manager: Wo ist Timo Kraus? von Wolf-Hendrik Müllenberg, NDR.de

Für Kommissarin Vanessa Fastenrath ist es nicht der erste Ermittlungsansatz, der ins Leere führt: Zwei Stunden hat sie sich gerade Nachtaufnahmen von den Hamburger Landungsbrücken angeschaut. Bei Brücke 1, dort wo das Museumsschiff "Rickmer Rickmers" liegt, wurde das letzte Handysignal des vermissten HSV-Managers Timo Kraus geortet. Doch die Position der Überwachungskamera könnte nicht schlechter sein: Von der gegenüberliegenden Elbseite liefert sie düstere Bilder, bei der Personen nur schemenhaft zu erkennen sind. "Dennoch sehe ich mir das an. Es nicht zu tun, wäre fatal", sagt die 37-Jährige. Ihre Hoffnung: dass Kraus auf den Bildern vielleicht doch eindeutig zu identifizieren ist. Jedes Detail kann wichtig sein, um zu verstehen, was in jener Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2017 geschehen ist.

Letztes Signal bei Brücke 1

Was bisher über den Fall bekannt ist, spult Hauptermittlerin Fastenrath - blonder Kurzhaarschnitt, Nietengürtel um die Hüfte, Cowboystiefel - in zackigen Sätzen runter: Timo Kraus, 44 Jahre alt, Leiter der Abteilung Merchandising beim Hamburger SV, feiert mit Kollegen im "Block Bräu" an den Landungsbrücken. Gegen 23.30 Uhr sitzt Kraus im Taxi. Vermutlich soll es nach Hause gehen. Seine Frau und die zwei Söhne in Buchholz in der Nordheide erreicht er allerdings nie. Das letzte Signal seines Mobiltelefons wird nach seinem Verschwinden um 0.40 Uhr bei der Brücke 1 geortet - seither ist es ausgeschaltet. Möglicherweise ist Kraus bei Nebel und Glätte von dem Ponton in die Elbe gestürzt. Taucher suchen ihn allerdings ohne Erfolg - sein Tod ist bis heute nicht bewiesen.

Vergebliche Suche nach dem Taxifahrer

Zu Beginn der Ermittlungen dachte Fastenrath nicht, dass die Suche nach dem wichtigsten Zeugen so schwierig werden würde, die Suche nach dem Taxifahrer. Es konnte doch nicht so schwer sein, ihn zu finden. Auf den Fahrer konzentrierte sich die Beamtin anfangs. Sie befragte Stammfahrer an den Landungsbrücken und bat Taxiunternehmen, sich umzuhören. Der HSV setzte 2.000 Euro Belohnung für Hinweise auf den Fahrer aus. Doch es blieb bei vielen falschen Fährten und kaum Verwertbarem. Fastenrath und ihre Kollegen fanden den gesuchten Chauffeur nicht.

Fahrer ohne Lizenz?

Dabei geht es um einen Zeugen, der Timo Kraus vermutlich als Letzter gesehen haben könnte: Arbeitskollegen des HSV-Managers, die ihn nach der Feier im "Block Bräu“ in das Taxi nach Hause gesetzt hatten, berichteten der Polizei von einem Schwarzafrikaner. Dieser soll entweder mit einem VW Touran, einer Mercedes B- oder E-Klasse unterwegs gewesen sein. Mehr als 3.000 registrierte Taxis gibt es in Hamburg - dazu fahren mehr als 1.000 durch die Hansestadt, ohne einer Zentrale angeschlossen zu sein. "Wo und wann sich diese Taxen bewegt haben, können wir nicht nachvollziehen", erklärt Fastenrath ihr Dilemma. Sie glaubt nicht, dass sich der Fahrer von selbst meldet. Gründe dafür könnte es viele geben. Besitzt der Fahrer möglicherweise keine Lizenz und hat deswegen Angst vor Konsequenzen? An Spekulationen will sich die Ermittlerin nicht beteiligen. Sie weiß nur: Momentan muss sie auf den nächsten brauchbaren Hinweis warten.

Karte: Die letzten Spuren zu Timo Kraus

Quälende Ungewissheit

Nicht aktiv ermitteln zu können, ist für Fastenrath nur schwer zu ertragen. Diese Tatsache den Angehörigen zu erklären, sei für sie allerdings die noch größere Herausforderung. Denn die entscheidenden und quälenden Fragen will Fastenrath ihnen ja eigentlich beantworten: Warum erreichte der Familienvater nie das 40 Kilometer entfernte Zuhause in Buchholz? Warum kehrte er stattdessen - möglicherweise nach einer kurzen Taxifahrt - wieder an die Landungsbrücken zurück? Was geschah danach? "Es geht einem nahe, wenn man sieht, wie schwierig es für die Angehörigen ist, mit der Ungewissheit umzugehen", sagt Fastenrath.

Enger Kontakt zu den Angehörigen

Vertrauen zu den Verwandten aufbauen, das sei für Fastenraths Arbeit enorm wichtig. Bereits zu Beginn der Ermittlungen sei der Kontakt zu den Angehörigen eng gewesen - etwa als man als erste Maßnahme DNA-Spuren von Kraus' Zahnbürste sicherte, um seine Daten in die Datei "Vermisste/Unbekannte Tote" des Bundeskriminalamtes (BKA) aufnehmen zu können. Sie enthält die Daten sämtlicher in Deutschland gemeldeter Vermisstenfälle, Informationen zu unbekannten Leichen, nicht identifizierten Personen sowie dem BKA gemeldeten ausländischen Fällen.

Verständnis für die Arbeit der Ermittler

Warum die Sicherung der DNA notwendig ist, muss Fastenrath bei Vermisstenfällen den Angehörigen erklären. "Ich muss offen mit ihnen umgehen, ihnen verdeutlichen, warum wir bestimmte Maßnahmen ergreifen, welche Hinweise wir verfolgen und es bei anderen bleiben lassen." Bisher hätten die Angehörigen von Timo Kraus viel Verständnis für ihre Entscheidungen aufgebracht. Froh ist die Kommissarin darüber. Denn der Druck, dass sich möglichst bald ein Fahndungserfolg einstellt, sei hoch genug. "Den größten Druck macht man sich aber ohnehin selbst." Fastenrath will diesen Fall unbedingt lösen. Die Frage ist nur: Wann ist es endlich so weit?

Normalerweise schnelle Aufklärung

Dabei erledigen sich dem BKA zufolge Vermisstenfälle normalerweise viel schneller - nämlich in etwa 50 Prozent der Fälle innerhalb der ersten Woche. 80 Prozent der Fälle klären sich binnen eines Monats auf. Länger als ein Jahr bleiben circa drei Prozent der Personen vermisst. Knapp zwei Drittel aller Vermissten sind männlich. Etwa die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Aktuell werden bundesweit 17.200 Menschen vermisst. Falls ein Vermisstenfall nicht aufgeklärt wird, bleibt die Fahndung bis zu 30 Jahre bestehen.

Fastenrath hofft, dass es nicht so lange dauern wird. "Sobald wir einen brauchbaren Hinweis haben, werde ich aktiv." Aus eigenem Antrieb werde sie aber nicht mehr tätig sein. Eine erneute Suche in der Elbe sei zudem nicht erfolgversprechend. Wegen der Strömung könnte eine Wasserleiche in verschiedene Seitenarme der Elbe getrieben sein oder sich sogar irgendwo in der Nordsee befinden - vorausgesetzt, dass Kraus überhaupt in die Elbe gefallen ist. Denn Beweise dafür gibt es auch weiterhin nicht.

