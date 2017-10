Stand: 12.10.2017 07:30 Uhr

Prozess gegen IS-Heimkehrer beginnt in Hamburg

Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht beginnt am Donnerstagmittag der Prozess gegen einen 25 Jahre alten mutmaßlichen IS-Rückkehrer. Der Tschetschene soll sich im Mai 2014 in Syrien der Terrormiliz "Islamischer Staat" angeschlossen haben. Nach Angaben des Gerichts war der Angeklagte 2001 nach Deutschland gekommen und lebte bis 2008 in Hamburg.

Wegen psychischer Erkrankung vermindert schuldfähig

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, zusammen mit anderen Rekruten an mehreren Ausbildungscamps teilgenommen zu haben. Er habe Kampfsituationen und den Umgang mit Waffen geübt. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der 25-Jährige als Folge einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war. Er lebte seit dem Frühjahr 2016 wieder in Hamburg und wurde etwa ein Jahr später festgenommen.

Nachwuchs für den Djihad Panorama 3 - 02.09.2014 21:15 Uhr Durch einen Brief oder Facebook-Eintrag erfahren Familien oft erst, dass ihre Söhne für Terrorgruppen wie IS kämpfen. Hamburger Familien machen auf die Anwerbung aufmerksam.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen LKA und Verfassungsschutz werden aufgestockt Hamburg setzt im Kampf gegen gewaltbereite Islamisten in Zukunft mehr Personal ein. Bis Mitte kommenden Jahres sollen insgesamt 31 zusätzliche Stellen geschaffen werden. (18.09.2017) mehr Radikalisierung: "Religion spielt eine kleine Rolle" N-JOY Radikalisierung passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Ein Interview mit André Taubert von "legato", der Hamburger Fachstelle für religiös begründete Radikalisierung. (27.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.10.2017 | 13:00 Uhr